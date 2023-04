Santos le pide “moderación” a Petro, que lo llamó “mentiroso”: “No entiendo por qué reaccionó de esta forma. No le voy a responder”

El expresidente Juan Manuel Santos habló con Yamid Amat sobre el rifirrafe que tuvo con el presidente Petro. Tras una afirmación que hizo en un foro de la Cámara Colombo Americana, el primer mandatario se había despachado en su contra. Santos apenas dijo una frase en ese foro, pero el presidente Petro enfureció. “Me extraña mucho los que dicen que el sistema de salud colombiano es de los peores del mundo. Todo lo contrario. De los mejores del mundo y espero que con la reforma no lo vaya a cambiar”, había dicho Santos. Petro lo llamó “mentiroso” y mucho más.

Vea la intervención de Juan Manuel Santos

El exmandatario contó que fue invitado a ese foro para hablar del papel del sector privado. Y que en esa intervención puso una foto de un encuentro entre los entonces presidentes Clinton, Lagos, Cardozo, entre otros. Santos aseguró que él quería ser parte de ese grupo, que aplicaba la tesis de la tercera vía que se resume en una frase: “el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”.

En ese contexto, habló como con el trabajo en conjunto con el sector privado se había logrado poner de manera equivalente los beneficios del plan subsidiado y contributivo de salud. “Los pasajeros de segunda clase, los pasamos a primera...Todos los esfuerzos que se hicieron habían indicado que teníamos un buen sistema de salud. A tal punto que publicaciones internacionales como la revista Lancet, Colombia salía como los mejores países del mundo”, manifestó.

Para Santos muchos indicadores le dan a Colombia la posición de tener uno de los mejores sistemas: una cobertura de más del 95 %, un amplio número de tratamientos y la posibilidad de que muchos tengan acceso a los mismos. En ese contexto, el exmandatario contó que dijo la frase que le molestó al presidente.

El periodista le preguntó cómo había recibido el siguiente sablazo que le hizo el presidente Petro, cuando dijo “algún expresidente llegará a decir que tenemos el mejor sistema del mundo... mentiroso. Lo que tenemos es una enorme irracionalidad y una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia. Creen que por llevar los hijos a la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, se tiene el mejor sistema de salud y no saben lo que le pasa a un niño al lado de un rancho si se enferma... dicen que tienen el mejor sistema de salud del mundo porque no han salido de Chapinero. No han entendido lo que es la paz. La paz es que la gente no tenga el hambre del estómago; que la gente tenga las condiciones para trabajar. Es sencilla, pero qué compleja es volverla una realidad”, dijo.

Santos afirmó, en la entrevista con Yamid, que el país no podía perder la moderación que es lo que permite generar consensos. Y que por eso, él hizo un llamado a que la polarización no deje que la democracia se marchite.

“Yo no apoyé al presidente Petro ni a ningún candidato, pero sí me gustó que habló de tres pilares: la implementación del proceso de paz, una economía más verde y justicia social”, agregó Santos.

“Eso fue lo que dije sin ánimo de peleas y si a él le va bien, a todos nos va bien y si a él le va mal, a todos nos va mal”. Aseguró que él cuando habló no quiso volver a la política, pero “la reacción del presidente Petro indica que necesitamos más moderación. No entiendo por qué reaccionó de esta forma. No le voy a responder. No me interesa pelear”.

La frase del presidente Santos había sido una respuesta a una polémica expresión que había dicho Petro cuando lanzó el modelo de salud preventiva en Aracataca a inicios de 2023. Allí, dijo que Colombia cuenta con uno de los peores sistemas de salud del mundo, y que solo por tener un carnet de EPS la calidad no mejora. “Mucha gente cree que porque tiene un carné de una EPS, que se han repartido por millones, se cree entonces que tenemos unos de los mejores sistemas de salud del mundo”, aseguró esa vez.

Exclusivo: la polémica reforma a la salud de Carolina Corcho le costará al país más de 113 billones de pesos en 10 años, según el Ministerio de Hacienda

Este martes, cuando la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se disponía a estudiar la reforma a la salud de la hoy exministra Carolina Corcho, SEMANA conoció -en exclusiva- que poner en marcha dicho modelo le costará al país la suma de 113 billones de pesos durante los próximos diez años.

La cifra se desprende de un derecho de petición que el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Gonzalo Hernández, le respondió al senador del Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón, donde está expuesto el costo fiscal de la reforma al sistema general de salud año tras año.

Lo preocupante es que solo en 2024 costará nueve billones de pesos.

Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de La U, y Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. - Foto: Esteban Vega La Rotta

De ellos, 1,9 billones de pesos serían destinados en atención primaria en salud; 756.000 millones de pesos en fortalecimiento de la red pública; 1,5 billones en infraestructura; 121.000 millones de pesos en becas y sistemas de información a profesionales de la salud y 1,2 billones en saneamientos de hospitales públicos.

Es decir, según el derecho de petición, los gastos directos de la reforma serán 5,4 billones de pesos. Además, se invertirán 1,1 billones de pesos en infraestructura y equipamientos y 2,4 billones en capitalización de la Nueva EPS.

El Ministerio de Hacienda le confirmó al senador Alejandro Carlos Chacón la billonaria cifra. - Foto: AUTOR ANÓNIMO.

En 2025, el Gobierno tendrá que destinar 9,3 billones de pesos. De estos, 8,1 billones serán para gastos directos de la reforma y 1,2 billones en infraestructura y equipamiento.

A medida que pasan los años, la inyección de recursos para la reforma a la salud crece. En 2026, el Estado tendría que inyectar 12,3 billones de pesos. De estos, 11,3 billones de pesos serán invertidos en los gastos de la reforma y adicional un billón de pesos para mejoramiento de infraestructura.

En 2027 -de acuerdo con el derecho de petición del viceministro Hernández-, se tendrán que destinar 11,2 billones de pesos; en 2028, 11,9 billones de pesos; en 2029, 12,1 billones y en el 2030 la cifra llega a 11,6 billones.

Las cifras no terminan ahí. De acuerdo con el funcionario, la reforma requiere una inversión de 11,7 billones en 2031, 11,7 billones en 2032 y 12,7 billones en 2033.

En el documento que le llegó al senador Chacón, está claro “que el costo fiscal directo incluye la ampliación en la estrategia de atención primaria, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, la inversión en infraestructura y el equipamiento de los centros de atención primaria integral resolutiva en salud Capris, las becas y los sistemas de información y de saneamiento de hospitales públicos”, según el viceministro Gonzalo Hernández.

Instalación del Congreso 2019 Alejandro Carlos Chacón Representante Cámara de Representantes Capitolio Presidente Iván Duque Bogotá, julio 20 de 2019 Foto León Darío Peláez/ Semana - Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

Por otra parte -según el Ministerio de Hacienda-, “el costo fiscal relacionado con los gastos contingentes comprende las inversiones en infraestructura y los gastos en mantenimiento de hospitales públicos diferentes a los Capris, así como la capitalización de la Nueva EPS”.

La pregunta que queda es: ¿de dónde saldrán los billonarios recursos económicos para financiar la reforma a la salud de Carolina Corcho? ¿La Comisión Séptima que votará la reforma esta tarde conoce la respuesta del ministro José Antonio Ocampo? Al fin y al cabo, en los tres años que le quedan a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, la iniciativa necesitaría una nueva reforma tributaria. ¿Y después?