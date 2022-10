“¿Se refiere a José Antonio Ocampo?”: le preguntan al presidente después de decir que hay “enemigos internos” en el Gobierno

Todo apunta a que el ambiente entre el ministro de Hacienda y Gustavo Petro no es el mejor.

En las últimas semanas, se ha visto a José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, moderar algunos anuncios polémicos del Gobierno. Desmintiendo a su propio jefe en varias ocasiones, el jefe de cartera ha tenido que calmar las aguas frente a varios temas.

Ahora, después de varias semanas de discrepancias internas, el presidente Gustavo Petro mostró que el ambiente puede no ser el mejor. Según el mandatario, existirían “enemigos internos” al interior del Gobierno que se oponen al cambio.

“El principal rival del Estado, del Gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiera. Eso es lo que vamos a vivir”, dijo Petro en su visita a Caloto, municipio del Cauca.

Y agregó: “Entonces proponemos la reforma agraria y alguien dice no, no se pueden comprar las tierras, y entonces entre la discusión pasan dos meses, cuatro meses, ocho meses, un año, y se nos fue el tiempo”.

Después de estas declaraciones, varias figuras en redes sociales dedujeron que el presidente Petro habla sobre el ministro de Hacienda.

Uno de ellos fue Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático: “¿A quién va dirigido este ataque de Gustavo Petro? ¿Cuál es el ‘enemigo interno’ que según él se opone ‘a los cambios, a pesar de que el presidente quiera’? ¿Se refiere a José Antonio Ocampo por tratar de enmendar los efectos negativos de sus salidas en falso?”, cuestionó el representante de la oposición.

Por su parte, Daniel Rojas, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), reforzó lo dicho por el presidente Gustavo Petro, asegurando que los funcionarios del Gobierno tienen la “responsabilidad ética” de cumplirle a quienes los eligieron.

Quienes hacemos parte del gobierno estamos ante la responsabilidad ética de cumplirle a nuestros electores. Es nuestro deber hacer realizable la voluntad popular y por esa lealtad al mandato democrático, deberían medirnos. pic.twitter.com/9EvpDtWP7s — Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) October 13, 2022

“Quienes hacemos parte del gobierno estamos ante la responsabilidad ética de cumplirle a nuestros electores. Es nuestro deber hacer realizable la voluntad popular y por esa lealtad al mandato democrático, deberían medirnos”, trinó.

José Antonio Ocampo, el ministro ‘bombero’

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, es la combinación de una línea socialdemócrata y un sello de confianza para los escépticos. Desde el principio, el economista aseguró que no iba a “aceptar locuras” y en las últimas semanas ha resaltado por rechazar varias propuestas de otros integrantes del Gobierno y hasta del mismo presidente Gustavo Petro.

Su tarea como moderador en esta administración comenzó muy temprano. Desde antes de que se posesionara el presidente Petro, el ministro Ocampo ya salía a apagar incendios causados por anuncios sin la debida consulta.

En los últimos días, ha tenido que sacar la cara por las salidas en falso del presidente Gustavo Petro en Twitter. El mandatario aseguró que el alza de la tasa de interés por parte del Banco de la República no controla la inflación. A su vez, dijo que para bajar el costo de vida se podría aplicar un “impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas”.

Después de un arduo primer debate de la reforma tributaria y frente a las presiones alcistas del dólar, el ministro desmintió e invitó a los inversionistas a confiar en el país.

“El Gobierno no va a proponer control de cambios, ni va a imponer impuestos a los ingresos de capital (...). No hay ningún temor para estos inversionistas. Más aún celebramos que los capitales extranjeros estén entrando al país”, dijo Ocampo.

Finalmente, frente a la propuesta del presidente de financiar la compra de tres millones de hectáreas de tierras por medio de Títulos de Deuda Pública (TES), el ministro aseguró que no es posible.

“No sé si el presidente dijo eso o no (la compra de los tres millones de hectáreas), en todo caso desde el Ministerio de Hacienda tiene claro, ya que no se puede hacer, o sea, no se puede comprar tierras con TES”, dijo.

Ocampo señaló que tampoco es viable aumentar la deuda pública, argumentando que como prioridad es necesario que el país cumpla la regla fiscal.

“Igual si hiciéramos eso (...) igual tenemos la regla fiscal que hay que cumplir”, indicó Ocampo.