Se revela tentadora propuesta para que Germán Vargas Lleras se lance a la Presidencia de 2026

“Cambio Radical continúa en la oposición presentando argumentos de por qué no convienen muchas de las petroreformas, y también insistiendo en que podemos construir una hoja de ruta para recuperar la senda del desarrollo y el progreso. Nos corresponde revertir el daño que le ha causado este gobierno al país y por supuesto la afectación a millones de colombianos”, declaró el senador Carlos Fernando Motoa.

“No es un secreto que hoy el país atraviesa por un momento muy difícil, de mucha incertidumbre. Lo que va a pasar a futuro va a ser muy difícil si no llega una persona con su carácter, con su talante, con su experiencia y su capacidad a reconstruirlo. Yo me quiero sumar al llamado que hace el representante Julio César Triana de pedirle que asuma ese reto y que nos permita a nosotros postularlo, promocionarlo, salir a la calle a decir que no hay otro candidato como usted, capaz de coger las riendas del país y recomponerlo en el 2026″, dijo la representante Carolina Arbeláez.