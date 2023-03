¿Se salió de control el paro minero en Antioquia? Petro convocó consejo extraordinario para atender la crisis de orden público

El Gobierno aún no ha logrado solucionar la crisis en el Bajo Cauca.

Ante la difícil situación de orden público que se registra en el departamento de Antioquia por el paro minero, el presidente de la República, Gustavo Petro, convocó un consejo de seguridad para analizar nuevas medidas que permitan solucionar el problema social.

El mandatario colombiano estará acompañado de los mandos militares y de Policía y varios ministros de su gabinete, para revisar la situación que se registra en esa región del país.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario paró en seco a los promotores del paro armado del Bajo Cauca, advirtiendo que no se está luchando por el pequeño minero.

“El punto central de la negociación del paro minero no han sido los derechos del pequeño minero, ha sido mantener la operación de las grandes dragas que utiliza la minería ilegal. Nosotros decimos NO”, trinó Gustavo Petro.

El punto central de la negociación del paro minero no han sido los derechos del pequeño minero, ha sido mantener la operación de las grandes dragas que utiliza la minería ilegal. Nosotros decimos NO. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 10, 2023

Suspenden pasajes desde Córdoba hacia el centro del país por paro minero

Las afectaciones por el paro minero en el departamento de Córdoba siguen en aumento y este viernes 10 de marzo se conoció que fue suspendida la venta de pasajes desde el departamento hacia el centro del país debido a los bloqueos que tienen que evadir los conductores de buses.

El gremio transportador ha indicado que debido a los tramos que registran bloqueos se hace necesario tomar rutas alternas que no cobijan la cobertura por estas zonas.

Montelíbano, Ayapel, Caucasia y La Apartada fueron unos de los municipios desde donde se cerró el despacho de estos buses, pues los desplazamientos por dichas rutas alternas tiene un incremento de gastos de hasta un 40 %.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, quien viajó hasta el departamento de Antioquia junto con la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad; el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y altos mandos militares y policiales, anunciaron que a partir de este viernes 10 de marzo, la Iglesia participará en los diálogos que sostendrá el Gobierno nacional con los líderes del paro minero.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, y su advertencia a los organizadores del paro minero en Antioquia. - Foto: SEMANA/Autor anónimo.

Prada también anunció que una delegación de las Naciones Unidas, representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y líderes de derechos humanos estarán presentes, e indicó que es necesario suspender los bloqueos. “Mientras persistan los bloqueos, la posibilidad de llegar a los diálogos es nula”, dijo el ministro.

Crisis en la salud por paro de mineros en el Bajo Cauca antioqueño. - Foto: Foto 1: cortesía API; foto 2: Sebastian Barros/NurPhoto,

A su turno, la jefe de la cartera de Medio Ambiente informó que por parte del Gobierno nacional se propondrá la realización de una mesa técnica para establecer las posibles soluciones a las peticiones e inconformidades de la comunidad.

Por su parte, el gobernador Aníbal Gaviria se solidarizó con las personas afectadas, al tiempo que lanzó un ultimátum.

En Tarazá y El Bagre se adelantaron consejos de seguridad con varios ministros. - Foto: Cortesía Aníbal Gaviria Correa

“La destrucción de la minería ilegal es inaceptable e insostenible. El día de mañana (viernes, 10 de marzo) es la última oportunidad que tenemos de buscar una salida pacífica”.

Momento en el que un encapuchado del paro minero echa del lugar a un coronel del Ejército. - Foto: Archivo Particular

Las protestas iniciaron desde el pasado jueves, 2 de marzo, en las subregiones del Bajo Cauca y nordeste antioqueño. Los mineros pretenden que la Fuerza Pública cese las operaciones contra la extracción ilícita de yacimientos, actividad que ha devorado parte de las montañas de esas subregiones y ha contaminado los afluentes que por allí corren, según la Gobernación.

“Se me va de aquí”: así echó un encapuchado del paro minero a un coronel del Ejército, en Cáceres, Antioquia

La situación de orden público no mejora en el Bajo Cauca antioqueño, donde decenas de manifestantes han bloqueado la vía, afectado municipios como Tarazá, Cáceres y la vía al mar. Las escenas han sido tensas, enfrentamientos con la Fuerza Pública son pan de cada día durante la última semana.

Paro minero en Caucasia, Antioquia. - Foto: Archivo particular tomado de Facebook

En medio de la compleja situación se han escuchado denuncias de abusos de fuerza de ambas partes, de los civiles contra la autoridad y de la autoridad contra los manifestantes. Una de las escenas recientes que generó indignación fue la del coronel Luis Wiliam Bravo, comandante del batallón de operaciones terrestres ubicado en Tarazá.

Capturados por paro de mineros en Antioquia. - Foto: Cortesía: Policía Nacional.

En un video que circuló en las redes sociales, se ve al oficial rodeado de encapuchados y manifestantes. Al coronel Bravo se le ve molesto porque no lo dejan pasar y les reclama a los presentes.

“Dónde está el derecho a la movilidad, dónde está el derecho a la salud, ahora se enfrenta a la población civil, increíble, y lo único que le estoy pidiendo es déjeme pasar”, le dice el coronel a uno de los encapuchados que lo encara constantemente.

Alcaldía de Caucasia vandalizada. - Foto: Pantallazo video A.P.I.

En otro aparte del video se escucha al sujeto que encaró al oficial diciéndole que se tiene que ir del sitio. “Al señor le van a dar una batea y se va, se me va de acá, pues; eso sí no lo sabes hacer, lo que sabes hacer es tener las manos limpias y las uñas limpias, eso sí lo sabes”, le dice el encapuchado al coronel, quien les sigue reclamando porque no lo dejan pasar.

Paro de mineros en Antioquia: radiografía de la crisis que viven 300.000 personas

Se cumplen nueve días del paro de mineros que tiene paralizadas a dos subregiones de Antioquia. De acuerdo con un informe del Gobierno nacional, 300.000 personas están afectadas por los bloqueos y las comunidades más lejanas tienen hambre.

Otro de los municipios afectados es El Bagre. - Foto: Pantallazo video A.P.I.

Un grupo de ciudadanos tomó la decisión de frenarles el paso a los vehículos que tengan como destino a los municipios del Bajo Cauca y nordeste. La situación más crítica la viven en Caucasia, Nechí, El Bagre, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Segovia, Remedios, Vegachí y Yalí.

Este camión fue quemado en la vía de Buenaventura, uno de los puntos de movilización más importantes del paro minero. - Foto: Cortesía El País

La comida se está agotando y los establecimientos comerciales no tienen productos para ofrecer. Las farmacias no cuentan con suficientes medicamentos, los hospitales se quejan por la falta de pipetas de oxígeno y los colegios operan a media marcha por la alteración.

Comerciantes cierran las puertas de los locales por paro de mineros en Antioquia. - Foto: Cortesía: API.

Así lo denunció el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, desde la ciudad de Medellín: “Estos bloqueos han venido desabasteciendo la alimentación, generando hambre en sectores rurales. La afectación a la población está siendo supremamente delicada”.

Tal como lo reveló SEMANA, aseguró que la protesta nació por la destrucción de nuevas dragas utilizadas para la minería ilegal el pasado primero de marzo, operativo que contó con el visto bueno del presidente Gustavo Petro y que enfureció al Bajo Cauca antioqueño.