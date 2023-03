Secretario de Transparencia entregó nuevos detalles de la contratación de María Isabel Urrutia antes de salir del cargo

SEMANA: ¿Qué detalles, adicional a lo que se conoció en su momento, encontraron en la investigación que les presentaron a la Fiscalía y a los entes de control sobre los contratos que firmó la exministra de Deporte María Isabel Urrutia?

ANDRÉS IDÁRRAGA (A.I.): Desde el 7 de febrero que conocimos de estas irregularidades seguimos trabajando. Encontramos, adicional a lo que anuncié, que una vez revisada a fondo la plataforma Secop II durante la mañana del 6 de febrero, entre el 1 de enero y el 6 de marzo se celebró un total de 442 contratos convenios, de los cuales 202, una proporción del 45,7 % del total de los contratos en el transcurso de ese periodo, se firmaron el fin de semana comprendido entre el 4 y 6 de marzo, momento en el cual la exministra tenía pleno conocimiento de su salida. Esa situación denota que se hizo en un horario no laboral, dejando en tela de juicio la oportunidad de las acciones.

Para mostrarle más o menos la proporción, entre la semana del 28 de febrero al 3 de marzo se firmaron 25 contratos, entre la semana del 20 al 24 de febrero se hicieron 64 contratos, que fue el pico más alto, y entre el 4 y el 6 de marzo fueron 202 contratos.

SEMANA: ¿Qué otros hallazgos encontraron?

A.I.: El Ministerio tenía 106 contratistas que celebraron dos contratos con la misma entidad. Un primer contrato con un plazo de ejecución de cuatro meses que finalizaban entre los meses de abril y mayo del 2023 y otro que firmaron entre el tres y seis de marzo de 2023 que tiene como fecha de terminación el 31 de diciembre del mismo año.

Si bien es cierto que no existe ningún impedimento legal para la ocurrencia de este hecho, lo que sí sucede es que 79 de esos contratos fueron llevados a cabo utilizando el mismo objeto, la misma tarea, las mismas obligaciones, el mismo certificado de no existencia. Para ejecutar este nuevo contrato se necesitaba tener acta de terminación del anterior, y aunque 27 contratos de aquellos que estoy mencionando fueron vueltos a contratar con otro objeto, este nuevo guarda relación con el anterior. Solo se trata de un ajuste de redacción en muchos casos o del ajuste mínimo en la tarea que podía modificar sus honorarios. Esto no constituye una falta legal o disciplinaria en sí, no obstante, puede constituir una afectación del principio de planeación, puesto que se evidencia que la tarea que en realidad debía ejecutar el contratista era otra.

El secretario de Transparencia de la Presidencia indagó sobre los contratos firmados por la exministra. - Foto: Foto Semana y Foto Presidencia

SEMANA: ¿Podrían acarrear sanciones penales en algún caso?

A.I.: En esos 106 contratistas, hilando un poco más delgado, la doctrina establece sanciones por doble adjudicación de contratos estatales. Menciona que contratar dos veces el mismo objeto, no solo vulnera los principios de la contratación administrativa y de la administración pública, sino que podría generar responsabilidad penal para ordenar el gasto. Y todos los que participen en el trámite y la suscripción del contrato podrían configurar el delito de celebración indebida de contratos por un presunto interés ilícito en la contratación.

Por otro lado, este irregular proceder origina responsabilidad civil, disciplinaria y fiscal, toda vez que produce un posible detrimento patrimonial para la entidad pública, que debe pagar dos veces el mismo valor del objeto contractual. En todo caso, se debe aclarar que no en todos los puestos en los que se puede predicar una unidad de objeto existe esa tipología, puesto que hay escenarios en que es inadmisible la figura por motivos o razones de interés público. De manera que habría que acreditarse, dentro de otras cosas, una justificación para poder llevar a cabo ese tipo de situaciones de doble contratación.

SEMANA: ¿Qué otros problemas, además de lo evidente, conlleva haber tenido esa duplicidad de contratos?

A.I.: Hay un decreto, el 2209 de 1998, que indica que tampoco se podrían celebrar contratos cuando existen relaciones conceptuales vigentes con el objeto igual al del contrato que se presente y se presente suscribir, salvo por autorización expresa del jefe del órgano. Revisada la información de los procesos de contratación en el Ministerio del Deporte, se identificó que todos los casos objeto de análisis solo publicaron la justificación y no la autorización, considerando que en la plataforma Secop II deben estar publicados todos los documentos.

En consecuencia, en la verificación realizada por la Secretaría de Transparencia no fue posible evidenciar la existencia de dicha autorización. Podrán celebrarse esos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con el objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo una expresa autorización del jefe respectivo. Revisamos la justificación ante los objetos en el Secop II para los contratos celebrados por el Ministerio y encontramos posibles falencias en su elaboración, puesto que al momento de emitirla se cuantificó una cantidad menor de contratos de los que posee dicho objeto y eso tendrían que las autoridades entrar a revisarlo.

Adicionalmente, se determinó que, de los contratistas con doble contratación, se han publicado 101 actas al 6 de marzo suscritas sobre terminación anticipada para los contratistas iniciales. Esto puede interpretarse como una evidencia de probables falencias en la contratación, ya que la entidad, al parecer, no había planeado ejecutar los contratos al tiempo y las actas de terminación anticipada en todos los casos indican que la terminación de la justificación fue por motivos personales del contratista.

María Isabel Urrutia hizo una maratón de contratos antes de salir del cargo. Bogota agosto 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: ¿Quiere decir que no se había terminado el primer contrato y suscribieron otro?

A.I.: Se evidenció que los contratistas no tuvieron ningún reparo personal para suscribir inmediatamente un nuevo contrato con la misma entidad para la misma actividad, situación que demuestra la posible premura que se tenía en la formalización de los contratos actuales, pese a que la Ministra tenía pleno conocimiento de su salida del cargo.

SEMANA: ¿Quiénes son estos contratistas?

A.I.: Son entidades misionales. Estuve mirando el listado de estos 106 contratistas, pero de entrada no encontré a ojo de buen cuero ningún vínculo o personas que estuvieran relacionadas con nombres en particular. Seguramente, vale la pena entrar a ahondar más al respecto.

Lo irregular está en esto último que mencioné, contrataron por doble vez, renunciaron por motivos personales y el día siguiente o el mismo día dijeron “acepto” el mismo contrato para hacer exactamente lo mismo. Es como si hubiera habido en muchos casos tan solo una modificación de forma en la redacción, que no fue sustancialmente distinta, para justificar el nuevo contrato.

SEMANA: ¿Qué viene ahora?

A.I.: Espero que sean las autoridades las que esclarezcan esto. Como la Secretaría no tiene una competencia de otro tipo, penal o fiscal, nosotros colocamos la alerta, la información sobre la mesa y son las autoridades que tienen que pronunciarse. El principal objetivo es esclarecer la situación, en ningún momento queremos prejuzgar, pero eso es lo que encontramos en las plataformas públicas de contratación.

SEMANA: ¿Ya enviaron toda esta documentación a Fiscalía y a los entes de control?

A.I.: Sí, nosotros ya enviamos el 11 de marzo toda la información con las tablas, la relación de los contratistas y las justificaciones de lo hallado, conforme se los narré a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Son ellos los que tienen que entrar a determinar si hay alguna irregularidad con el acto penal, fiscal o disciplinario.

María Isabel Urrutia fue declarada insubsistente por el presidente Gustavo Petro. Bogota agosto 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: ¿Hay otro patrón con los contratistas que haya podido evidenciar?

A.I.: Hasta el momento no, porque estamos detrás de otra información. Tengo una cita con un personal del Ministerio del Deporte que me va a entregar lo que, en consideración de ellos, puede ser una presunta irregularidad, pero hasta no conocerla no podría anunciar nada. En caso de que haya alguna irregularidad luego de hacer las verificaciones del caso, lo anunciaré. Podría ser el próximo lunes.

SEMANA: Ese proceso contractual que llevó a cabo la ministra después de haber sido sacada del cargo, ¿es normal, se ve frecuentemente, o le parece extraño?

A.I.: No nos parecen normales. Precisamente, la razón por la cual el presidente de la República declara la insubsistencia de la exministra María Isabel Urrutia. En criterio del presidente (Gustavo Petro), en sus palabras, es un manejo indelicado de la contratación y para nosotros resulta sospechoso esa prisa en la desproporción, teniendo en cuenta el ritmo de contratos que se venía dando. Nos parece desafortunado ese manejo y, más que una sospecha, lo que nos genera es un sinsabor, porque desafortunadamente se dan esos contratos cuando ella ya conocía su salida del Ministerio.

SEMANA: ¿Qué le podría pasar a la exministra si se halla responsable de alguna irregularidad?

A.I.: En caso de que la Contraloría encuentre méritos para considerar que hubo un presunto detrimento patrimonial por cuenta de estados de contratación, o si la Fiscalía considera a la luz de la doctrina que hubo un posible interés ilícito en la contratación, seguramente tendrían que abrirle en los dos casos investigaciones y ella entrar a responder en materia fiscal y penal.