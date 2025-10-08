En un video difundido en redes sociales, un grupo de seis precandidatos presidenciales de derecha y de centroderecha rechazó abiertamente la idea del presidente Petro y de sectores de izquierda de la política del país de llamar a una Asamblea Constituyente.

Juan Manuel Galán, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Daniel Palacios, Carlos Felipe Córdoba y Mauricio Gómez Amín aseguraron que confirmar una Asamblea Constituyente sería una amenaza para la institucionalidad y para la estabilidad democrática del país.

La discusión se desató luego de que el presidente Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, revivieran públicamente la idea de llamar a una constituyente. El presidente, mediante su cuenta de X, había dicho que si no se había abierto la posibilidad a esa idea, era por “trampas en el Congreso” y por el poder de los congresistas de oposición sobre las instituciones del país.

En sus alocuciones ha hecho referencia a la Asamblea Nacional Constituyente. | Foto: Presidencia / guillermo torres-semana

Ante eso, el grupo de precandidatos señaló que rechazar la constituyente no era una simple opinión, sino un deber con la “defensa inquebrantable de la estabilidad institucional que el país ha construido por más de 30 años”, como lo señaló Juan Manuel Galán.

Marta Lucía Ramírez, por su lado, aseguró que la Constitución de 1991 no es un obstáculo, sino que es el pilar de la democracia colombiana, y que intentar acabar con ella era “acabar con la democracia del país”. Carlos Felipe Córdoba va por el mismo lado: “Alterarla sin un consenso legítimo no representa progreso, sino un grave retroceso”.

El anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Constituyente puede afectar las expectativas de recuperación de la inversión. | Foto: guillermo torres-semana

En esa misma vía, Peñalosa dijo que la propuesta de una constituyente no es la solución y que, en cambio, sí era una amenaza y una “distracción peligrosa que pone en riesgo los derechos conquistados y la paz jurídica”. Mismo argumento que puso sobre la mesa Daniel Palacios, que, aunque reconoce que el país necesita transformaciones, asegura que se deben hacer fortaleciendo la democracia y no destruyéndola.