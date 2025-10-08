Suscribirse

Seis precandidatos presidenciales le cerraron la puerta a la idea de Petro de una Asamblea Constituyente

Los aspirantes ven la posibilidad como una amenaza a la estabilidad de las instituciones y de la democracia.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 3:42 p. m.
Candidatos en contra de la Asamblea Constituyente
Candidatos están en contra de la Asamblea Constituyente. | Foto: SEMANA

En un video difundido en redes sociales, un grupo de seis precandidatos presidenciales de derecha y de centroderecha rechazó abiertamente la idea del presidente Petro y de sectores de izquierda de la política del país de llamar a una Asamblea Constituyente.

Contexto: Tres meses de reformas como la Asamblea Constituyente: el mecanismo que Petro plantea al Consejo Superior

Juan Manuel Galán, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Daniel Palacios, Carlos Felipe Córdoba y Mauricio Gómez Amín aseguraron que confirmar una Asamblea Constituyente sería una amenaza para la institucionalidad y para la estabilidad democrática del país.

La discusión se desató luego de que el presidente Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, revivieran públicamente la idea de llamar a una constituyente. El presidente, mediante su cuenta de X, había dicho que si no se había abierto la posibilidad a esa idea, era por “trampas en el Congreso” y por el poder de los congresistas de oposición sobre las instituciones del país.

Contexto: Eduardo Montealegre revela cómo sería la Constituyente de Petro: en los próximos días iniciará la recolección de firmas. ¿Revivirá la reelección?
El discurso de Gustavo Petro dará luces sobre el trabajo legislativo para el periodo 2024-2025. En su alocución podría hacer referencia a la asamblea nacional constituyente.
En sus alocuciones ha hecho referencia a la Asamblea Nacional Constituyente. | Foto: Presidencia / guillermo torres-semana

Ante eso, el grupo de precandidatos señaló que rechazar la constituyente no era una simple opinión, sino un deber con la “defensa inquebrantable de la estabilidad institucional que el país ha construido por más de 30 años”, como lo señaló Juan Manuel Galán.

Marta Lucía Ramírez, por su lado, aseguró que la Constitución de 1991 no es un obstáculo, sino que es el pilar de la democracia colombiana, y que intentar acabar con ella era “acabar con la democracia del país”. Carlos Felipe Córdoba va por el mismo lado: “Alterarla sin un consenso legítimo no representa progreso, sino un grave retroceso”.

Contexto: Gustavo Petro afirmó que quiere que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente en 2026: “No hay otro camino”
El anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea constituyente puede afectar las expectativas de recuperación de la inversión, que viene de capa caída.
El anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Constituyente puede afectar las expectativas de recuperación de la inversión. | Foto: guillermo torres-semana

En esa misma vía, Peñalosa dijo que la propuesta de una constituyente no es la solución y que, en cambio, sí era una amenaza y una “distracción peligrosa que pone en riesgo los derechos conquistados y la paz jurídica”. Mismo argumento que puso sobre la mesa Daniel Palacios, que, aunque reconoce que el país necesita transformaciones, asegura que se deben hacer fortaleciendo la democracia y no destruyéndola.

Finalmente, Mauricio Gómez Amín aseguró que le cierran la puerta a la idea de una constituyente y que respaldan a “todas las instituciones que protegen el voto libre de los colombianos”.

