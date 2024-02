Selección de directores de hospitales regionales se dará en los próximos meses. Recuerdan que el Gobierno cedió sobre ese punto en la reforma a la salud

“No pasa si no es con mermelada”: reforma a la salud llega al Senado en medio de agitado debate

“Su bloque político en el Congreso no está siendo objetivo, sino que está siguiendo unas mismas líneas de interés, distinto al interés social que sería a través de procesos meritocráticos”, aseguró el médico.

Más allá de ese debate que ahora deberá continuar en el Senado, y que fue el único artículo sobre el que no lograron ponerse de acuerdo los representantes, el gerente de hospital dice que por ahora la única alternativa, si el Gobierno tiene la voluntad política, es que se suspenda la designación de los gerentes de los hospitales públicos.