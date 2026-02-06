Senador Carlos Julio González, preocupado por las cifras “alarmantes” de cáncer en Colombia: “La enfermedad no puede seguir siendo una batalla silenciosa”

En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, las cifras confirman una realidad alarmante: el cáncer sigue siendo una amenaza para la vida en Colombia.

Cada año se diagnostican más de 114.000 nuevos casos, más de 520.000 personas viven con la enfermedad y, solo en 2023, 31.527 colombianos murieron a causa de algún tipo de cáncer, una tragedia que golpea a miles de familias en todo el territorio nacional.

A este drama se suma un impacto económico que supera los 3,5 billones de pesos anuales del presupuesto público de la nación, en medio de un sistema de atención fragmentado, con desabastecimiento de medicamentos oncológicos y una profunda desigualdad en el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno.

El senador Carlos Julio González y el Congreso. Foto: FOTO1Y2: AUTOR ANÓNIMO.

Frente a este panorama, el Senado de la República declaró el Año Legislativo de la Lucha contra el Cáncer, una iniciativa aprobada por unanimidad y liderada por el senador Carlos Julio González Villa.

“En el marco de este Año Legislativo de la Lucha contra el Cáncer estamos construyendo la nota técnica de esta enfermedad y avanzamos con el Ministerio de Salud en el Plan Decenal de Cáncer, herramientas fundamentales para fortalecer la política pública en salud y salvar vidas”, afirmó el senador.

La prevención y los avances tecnológicos salvan a miles de pacientes en Colombia Foto: Getty Images

Desde la plenaria del Senado, González Villa puso en el centro del debate el sufrimiento de los pacientes en el país, dándoles voz, exigiendo una respuesta integral frente al cáncer infantil y alertando sobre el desabastecimiento de medicamentos oncológicos, solicitando acciones inmediatas de las autoridades competentes.

En coherencia con este propósito, avanza el proyecto de ley “Fin al Cáncer Cervical en Colombia”, también liderado por González Villa junto a la Fundación Salbo, que propone una Ruta Nacional de Eliminación de esta enfermedad prevenible mediante vacunación contra el VPH, tamizajes periódicos, diagnósticos tempranos, atención oportuna y educación desde las escuelas, y deberá convertirse en un referente para otros tipos de cáncer.

Hoy, este sigue siendo la principal causa de muerte en mujeres entre los 30 y 59 años, cobrando la vida de siete colombianas cada día.

“El cáncer no puede seguir siendo una batalla silenciosa; por eso, la necesidad de una acción articulada y eficaz que inicia con autocuidado, aprender a escuchar las alarmas y activar un sistema de detección precoz, atención inmediata y oportuna. Hoy se puede afirmar que hay vida después del cáncer, producto de los avances de la medicina y la ciencia, pero se necesita que ellos estén al servicio de la comunidad para enfrentar una enfermedad tan desafiante”, reiteró el senador.

Senador Carlos Julio González Villa, del Partido Cambio Radical. Foto: Senado (senado.gov.co)

Como resultado de este trabajo legislativo, el Ministerio de Salud presentó metas nacionales al 2031, entre ellas: alcanzar el 70 % de cobertura en tamizaje de cáncer de cuello uterino, detectar de manera temprana el 60 % de los casos de cáncer de mama, el 55 % de los hombres entre 50 y 75 años serán evaluados para cáncer de próstata, iniciar tratamientos —especialmente en menores— en un máximo de cinco días y ampliar al 50 % el acceso oportuno a cuidados paliativos.

“Sin salud no hay vida”, remató González Villa.