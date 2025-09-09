Suscribirse

Senador de Comunes, ex-FARC, le pide “respeto” al ministro Armando Benedetti: “No oculte su fracaso”

El jefe de la cartera política ha hecho referencia en varias ocasiones a los votos de la coalición que se fueron para la aspiración de Carlos Camargo.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 9:53 p. m.
Julián Gallo y Armando Benedetti.
Julián Gallo y Armando Benedetti. | Foto: SEMANA / Presidencia de la República.

La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional sigue dando de qué hablar por la derrota que sufrió el Gobierno Petro en la plenaria del Senado.

El Ejecutivo estaba volcado hacia la aspiración de María Patricia Balanta, pero no logró conseguir los votos necesarios para que saliera ganadora en la elección.

Por esa razón, desde la Casa de Nariño han insistido en que congresistas de la coalición no cumplieron los compromisos pactados y apoyaron a Camargo. De hecho, una hora después de la elección, el Gobierno Petro pidió las renuncias de los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino; de Comercio, Diana Morales, y de las TIC, Julián Molina. Por ahora, se aceptó la de Molina, que llegó a esa cartera en representación de un sector del Partido de la U.

En medio de todo este panorama, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha sido enfático al afirmar que congresistas del Pacto Histórico y del Partido Comunes “traicionaron” al Gobierno Petro en la votación, y por eso hay un malestar en los sectores de izquierda.

Julián Gallo, senador del Partido Comunes, fruto del Acuerdo de Paz, aseguró que el ministro Benedetti los está estigmatizando y que no es cierto lo que ha dicho en diferentes medios de comunicación.

“Ministro, le pido que respete la bancada del Partido Comunes que es una colectividad de Gobierno. Durante el tiempo que lleva el gobierno del presidente Gustavo Petro, hemos sido coherentes y leales al votar todas las iniciativas del Ejecutivo".

Según el senador de Comunes, todos los pactos que se han hecho con el Gobierno, aunque no reveló cuáles, se han cumplido a cabalidad.

“Nuestra bancada está conformada por hombres y mujeres que somos viejos luchadores y revolucionarios que tomamos nuestras decisiones y fijamos posturas con base en convicciones políticas y no en posiciones burocráticas”.

Las senadoras del Pacto Histórico, Gloria Flórez y Sandra Ramírez (Partido Comunes) son vistas felicitando a Carlos Camargo.
Las senadoras del Pacto Histórico, Gloria Flórez y Sandra Ramírez (Partido Comunes), son vistas felicitando a Carlos Camargo. | Foto: Tomado de x

Por esa razón, el excomandante guerrillero hizo un llamado a Benedetti para que deje de buscar culpables y analice realmente lo que ocurrió ese día de la elección. “Le pido respeto porque no tiene ninguna prueba, no podrá tenerla porque votamos con base en el acuerdo de la bancada de Gobierno para la elección de la Corte Constitucional. No trate de ocultar su fracaso, no trate de ocultar sus marrullas al señalar a los demás y mucho menos al estigmatizar a los firmantes de la paz", finalizó.

Varios congresistas de Comunes y del Pacto Histórico fueron grabados cuando saludaron eufóricamente a Carlos Camargo tras haber sido elegido por la plenaria del Senado.

