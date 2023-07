Senador Miguel Uribe critica el discurso de Petro en el Congreso y lo califica de “desorden”

Sobre ese tema en particular, el mandatario colombiano encendió el debate por una frase que soltó en su exposición, dijo categóricamente que “se está acabando la guerra entre el Estado y la insurgencia”, hecho que generó varias reacciones en la célula legislativa: algunos lo calificaron de “mentiroso”.

Los reclamos por la “paz total”

El senador Uribe afirmó que la propuesta de pagar por no delinquir “es el peor mensaje para la sociedad y las fuerzas militares” y se cuestiona al mismo tiempo: ” ¿cómo es posible que hoy el presidente no lo acompañe la cúpula militar?”, además de la protesta de los retirados de las fuerzas armadas que salieron el pasado 19 de julio a manifestar su rechazo y no desfilar el 20 de julio.