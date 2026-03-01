Política

Sergio Fajardo arremete contra Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda: “El reto que tenemos nosotros es derrotar esos extremos”

El candidato presidencial participó este domingo del cierre de campaña de los candidatos al Congreso Federico Restrepo y Juan Camilo Salazar.

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 5:56 p. m.
El candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que tienen que derrotar los extremos representados en Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
El candidato presidencial, Sergio Fajardo, volvió a arremeter este domingo, 1 de marzo, contra sus dos principales contendores en la carrera por la Presidencia de la República: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El exalcalde de Medellín, quien participó en la capital de Antioquia del cierre de campaña de los aspirantes al Congreso Federico Restrepo y Juan Camilo Salazar, aprovechó el evento para hablar de su contendores.

Sobre Abelardo de la Espriella, el aspirante a la Casa de Nariño criticó diferentes momentos en medio de la campaña presidencial y su pasado como abogado en varios casos que tuvo en su poder.

“Se baja de un helicóptero, él dice que tiene que tener Rolex, habla de toda esa riqueza, una cultura mafiosa. Una expresión mafiosa de la sociedad. Entonces, llena el Movistar Arena en Bogotá y todo Colombia sabe que lo llenó con cantantes, con artistas, con todas esas personas, vende zapatos a 20 millones de pesos y todo ese tipo de cosas”, señaló Fajardo.

Frente a esto, el candidato que irá a primera vuelta se cuestionó si “esa es la Colombia que nosotros queremos” y manifestó que De la Espriella es “un señor que nunca ha gobernado, que ha sido el abogado del mundo criminal y ahora va a pasar a ser nuestro presidente”.

No puede ser para mí”, respondió el candidato presidencial al cuestionamiento que él mismo lanzó, para después entrar a hablar de Iván Cepeda, quien hasta ahora lidera la intención de voto de las encuestas.

“El señor Cepeda no tiene que hablar una palabra. El que está haciendo la campaña es el presidente Petro. Contratan de todas las maneras, están creando las semillas para la rabia, el odio y la confrontación, cuando dice que nos van a robar las elecciones”, manifestó Fajardo.

El exgobernador de Antioquia insistió en que al candidato de la izquierda “lo llevan a una tarima, le llenan con 10.000 personas como llenan las plazas: con buses llevando gente, contratistas, estudiantes del Sena, llevando a toda la gente para que esté en las plazas”.

Al hacer la comparación con sus más cercanos contendores, el candidato Sergio Fajardo aseguró que “el reto que tenemos nosotros es derrotar esos extremos. Nuestro camino es largo, angosto y empinado. Es muy difícil lo que tenemos que hacer nosotros”.

Sin embargo, fue enfático en que lo tienen que hacer y que “el reto está en que nosotros y ustedes nos ayuden a multiplicar. No vaya a ser suficiente que cuente con mi voto, no me sirve un voto. Necesitamos muchos votos”.

Noticias Destacadas