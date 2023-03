Sergio Fajardo habla del escándalo de Nicolás Petro, “antes de que le echen tierra a lo que pasó la semana pasada”

El excandidato presidencial Sergio Fajardo dijo que el día del temblor en Colombia- viernes 10 de marzo de 2023- llegó al país el “huracán Aida Merlano” y pronto, según él, “tendremos un nuevo escándalo”.

“Antes de que le echen tierra a lo que pasó la semana pasada, quiero compartir un par de lecciones que nos deja la política del todo vale. Esto apenas comienza y todavía falta mucho por ver”, anunció el matemático antioqueño en su cuenta personal de Twitter.

Allí, compartió un video de 2 minutos en el que no habla directamente del escándalo de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, denunciado por su exesposa Day Vásquez por recibir 600 millones del exnarcotraficante Hombre Marlboro y 400 del polémico Turco Hilsaca. Sin embargo, deja entrever que se trata de dicho escándalo, el cual, sin duda, sacudió el escenario político en el país.

Sergio Fajardo volvió a insistir en su discurso del "no todo vale". - Foto: Nicolas Linares

“Acaba de aterrizar en Colombia el huracán Aida Merlano y muy pronto tendremos en el país otro gran escándalo. Antes de que pasemos al nuevo escándalo, quiero hacer una reflexión sobre lo que ocurrió la semana pasada. La nota debería tener como título las consecuencias del todo vale en la política”, dijo Fajardo.

El día del temblor llegó el huracán Aida Merlano y pronto tendremos un nuevo escándalo. Antes de que le echen tierra a lo que pasó la semana pasada, quiero compartir un par de lecciones que nos deja la política del TODO VALE. Esto apenas comienza y todavía faltan mucho por ver. pic.twitter.com/ee0lpbnUsw — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 11, 2023

“Cuando para ganar no importa lo que se haga con tal de ganar, tiene unas consecuencias muy grandes. Por ejemplo: si usted, para ganar las elecciones, cuenta con corruptos y clientelistas, después, cuando usted llega al poder tiene que gobernar con corruptos y clientelistas. Y por supuesto, la principal damnificada es la lucha contra la corrupción”, afirmó.

Nunca - destacó Fajardo- “corruptos y clientelistas van a luchar contra la corrupción por más mentiras que digan y se presenten disfrazados como adalides de la moral. Esa es una consecuencia grave para la política en Colombia”.

Aunque no dio nombres, Sergio Fajardo en su nuevo video se refiere al escándalo de la semana pasada, es decir, el que sacudió a Nicolás Petro. - Foto: Facebook Nicolas Petro

En segundo lugar, según él, es algo muy que se ha convertido en un hecho común en los últimos años en las redes sociales.

“A las personas que no piensan lo mismo que esos que quieren llegar al poder con el todo vale, hay que destruirlas, dañarlas. No existe la más mínima noción de respeto. Por más que se habla de humanidad y decencia, no son humanos ni son decentes porque tienen que dañar. Esa forma de hacer la política, que parece muy victoriosa, que tienen unas barras, se felicitan, que sacan likes, se regocijan insultando, dañando, se ríen y se burlan, pero la vida tiene sus caminos. Por eso, una frase que he repetido tantas veces: la verdad y la decencia, aunque a veces se demoran siempre llegan, y lo está demostrando lo que ocurrió la semana pasada”, afirmó.

Sergio Fajardo dijo que llegó al país el “huracán Aida Merlano” y pronto, según él, “tendremos un nuevo escándalo”. - Foto: Esteban Vega La Rotta

Esa -de acuerdo con el matemático- es una lección importante: “No habrá cambio en Colombia mientras no se cambie la política y la política del todo vale no es de ninguna manera un cambio para nuestro país. Y por ese camino nos vamos a estrellar y vamos a ver lo que está ocurriendo en Colombia”.

Fajardo no se había pronunciado frente al tema, pero lo hizo ocho días después tras advertir, según él, que un escándalo podría, eventualmente, tapar otro.