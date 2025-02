“ Me reuní con Álvaro Uribe y voy a responder algunos de los comentarios que me llegaron”, dijo Fajardo.

Además, aprovechó para mandarles pullas a los petristas por los escándalos recientes. “No me reuní con Papá Pitufo, no me reuní con Benedetti, es más, ¿sabe una cosa?, el que nada debe, nada teme”, afirmó.

“Mire, yo me he reunido con muchas personas, de nuevo, recuerde la lista, y sabe a qué me reúno, a escuchar diferentes miradas, a entender cómo piensan y este país tiene que entender a conversar, no de mentiritas, como habitualmente hacen, no tiene precio lo que yo hago, nunca lo ha tenido, tenga la certeza”, agregó el exalcalde de Medellín.