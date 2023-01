Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo anunciarán oficialmente hoy miércoles que se unirán

Los excandidatos presidenciales Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo decidieron oficialmente unirse alrededor de un solo partido político cobijado con la personería jurídica de Dignidad, la casa política que surgió tras la escisión del Polo Democrático y el exsenador Robledo.

Así se lo harán conocer a sus seguidores a las 9:00 a. m. de este miércoles 25 de enero, en una conferencia de prensa en la Casa España, en Bogotá.

Allí, ambos dirigentes políticos le dirán al país que Compromiso Ciudadano -el movimiento político del matemático antioqueño- y Dignidad -la colectividad que lidera Robledo- llegaron a acuerdos programáticos y estatutarios y decidieron unirse y convertirse en un solo partido.

La alianza se venía cocinando desde hace varias semanas, cuando Robledo convocó a los excandidatos presidenciales de la Coalición Centro Esperanza y les habló de la necesidad de unirse nuevamente de cara a las elecciones regionales de 2023.

Además, porque el dirigente de Dignidad está convencido de que la derecha perdió representatividad política con la llegada del petrismo al poder y la izquierda está desgastada por el controvertido arranque de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Jorge Robledo y Sergio Fajardo han tenido buena relación de amistad desde hace varios años. - Foto: SEMANA

En ese encuentro adelantado en diciembre de 2022, Sergio Fajardo -quien también recibió oferta política de unirse al Nuevo Liberalismo- abrió su corazón y reconoció una vez más los errores que él y su coalición cometieron en las elecciones presidenciales.

“Me duele decirlo, pero fuimos un fracaso, un fracaso político. Estoy hablando en plural. Nosotros y las personas que participamos, que tuvimos responsabilidad en la pretendida construcción de una coalición denominada centro en su momento, Centro Esperanza en otro, fracasamos en términos políticos. No estuvimos a la altura del reto que teníamos”, manifestó. Además de él, todos reconocieron sus errores, entre ellos, el excandidato Carlos Amaya.

Fajardo -quien pese a su trayectoria política no tenía un partido político- recordó que la centroizquierda tiene un reto muy grande. “Nosotros sabíamos que Colombia iba a cambiar, queríamos ser los voceros de ese cambio, queríamos liderar al país en ese cambio, pero no fuimos capaces de convertirnos en la voz de la Colombia que quería y necesita cambiar y no puede retroceder”, agregó en su momento.

Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo, a pocas horas de hacer una alianza política. - Foto: Autor Anónimo

El 12 de enero de 2023, Sergio Fajardo confirmó que se cocinaba su llegada a Dignidad. “Reunidos Compromiso Ciudadano y Dignidad Colombia. Con la confianza que hemos construido en los últimos años, el reconocimiento y respeto de nuestras diferencias, tenemos toda la disposición para unirnos y dar las respuestas políticas que Colombia reclama. Vamos bien”, reportó el antioqueño en su cuenta personal de Twitter.

Y este miércoles los dos líderes políticos ya hablarán de la decisión oficial. Además, revelarán el nombre del partido. Inicialmente, contemplaron conservar Dignidad, pero quisieron buscar una identidad que integrara al movimiento Compromiso Ciudadano.

El Nuevo Liberalismo estaría dispuesto a hacer alianzas en algunas regiones con el partido político de Jorge Robledo y Sergio Fajardo. - Foto: Guillermo Torres /Semana

De momento, se ha especulado que Sergio Fajardo podría convertirse en candidato a la Alcaldía de Bogotá, pero desde la colectividad lo descartan. La puerta también está abierta para una eventual aspiración de Jorge Enrique Robledo, pese a que él ha insistido en que no será candidato en las regionales de octubre próximo.

Más allá de los dos nombres, se espera que el nuevo partido político logre alianzas y consensos con el Nuevo Liberalismo y otros sectores que aglutinen el centro para escoger candidatos que se midan en las urnas en octubre próximo.