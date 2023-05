“Siempre la misma historia y los mismos ‘pupitrazos’ al final”: representante Catherine Juvinao reconoció lentitud del Congreso

El pasado 16 de marzo iniciaron las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Sin embargo, en algunos sectores ya se empieza a evidenciar cierta molestia porque, a pesar de que se convocó a sesiones extras unas semanas antes, hasta ahora no se ha avanzado en los proyectos de mayor relevancia.

La representante Catherine Juvinao cuestionó la lentitud con la que ha avanzado el legislativo hasta el momento. “Las mesas técnicas con partidos y grupos de interés pudieron empezar en enero, máximo febrero. ¿Pero en abril? Con este nivel de improductividad es imposible. Siempre la misma historia y los mismos pupitrazos al final. No estamos haciendo nada distinto”, reconoció la congresista en la autocrítica.

Además, en otro mensaje cuestionó que muchos congresistas están activos desde enero, sin embargo, tres meses después no han logrado avanzar en el Congreso. “Era clave que el gobierno iniciara mesas técnicas para las reformas iniciando año, no lo hicieron. En febrero llamaron a sesiones extras y no se avanzó en nada. Ahora, en abril, a correr y a ‘pupitrear’ se dijo. Así no es”, aseguró la representante a la Cámara de la Alianza Verde.

La crítica de la congresista surgió luego de que el presidente del Senado, Roy Barreras, pidiera celeridad para avanzar en las reformas y que se le pusiera el acelerador al trabajo legislativo en el Congreso. “Hasta hace unos minutos por reuniones de bancadas simultáneas por la reforma a la salud no se ha logrado conformar quorum decisorio para avanzar en las otras reformas”, aseguró el senador del Pacto Histórico desde la Comisión Primera del Senado.

Barreras le ha pedido al Gobierno en varios momentos celeridad para presentar las reformas para que sean discutidas en el Congreso. El tema es que hasta el momento, el proyecto del Gobierno que hasta ahora ha sido aprobado es la reforma tributaria, el año pasado.

El expresidente del Senado Roy Barreras celebró la aprobación del PND. Bogotá, mayo 5 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Quedan alrededor de dos meses para que Barreras termine su gestión como presidente del Senado y por eso la preocupación. Además, es conocido que se hundió la reforma política, otra de las banderas del Gobierno que no prosperó y terminó siendo la primera derrota legislativa del mandatario.

En espera de discusión también están la reforma a la salud, que está programada para ser debatida en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes este jueves (12 de abril). Sin embargo, varios partidos de la coalición de Gobierno han mostrado reparos sobre esa propuesta.

También está en discusión el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que será la hoja de ruta del Gobierno, así como la Ley de Sometimiento sobre la que la Fiscalía ha mostrado profundos reparos y se ha discutido hasta el momento en mesas técnicas entre el Gobierno y la Fiscalía. Una de las preocupaciones de Barreras es que se desgaste el debate en esas discusiones y no se logren aprobar los proyectos.

Presidente Gustavo Petro y su gabinete en la sanción del Plan Nacional de Desarrollo. - Foto: Presidencia

Sin embargo, desde la oposición la alerta es distinta. En el caso de la reforma a la salud consideran que se necesita dar el debate a fondo y no a las carreras, por tratarse de temas tan sensibles para el país. La queja se presentó luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, asegurara que espera que esta misma semana quede aprobado el proyecto en la Comisión Séptima.

“Esperamos el miércoles o jueves aprobar la reforma a la salud en la Comisión Séptima”, afirmó Racero.

Ministro del Interior Luis Fernando Velasco en debate del Plan Nacional de Desarrollo. Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Se equivoca el Gobierno y el presidente de la Cámara si creen que permitiremos que se ‘pupitree’ la inconveniente e improvisada reforma a la salud de Carolina Corcho en la Comisión Séptima”, reclamó el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, integrante de esa comisión.

Por ahora el Gobierno busca mantener la coalición y aprobar esas reformas, algunas, antes de mitad de año.