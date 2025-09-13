Sofy Casas: “Estados Unidos debería considerar poner a Gustavo Petro en la lista de cómplices de la narcodictadura venezolana”

La periodista y analista política, Sofy Casas, quien es columnista en SEMANA, se refirió al momento que atraviesa el país de cara a las elecciones de 2026, durante el foro Salvar a Cuba, que se desarrolló en la ciudad de Miami.

Allí fue interrogada sobre cómo vislumbra las elecciones del próximo año en Colombia, a lo que ella señaló que el presidente de la República, Gustavo Petro, estaría buscando quedarse en el poder y que trataría de desestabilizar el país en los próximos meses para lograr su objetivo.

La analista política resaltó que la democracia en Colombia, que todavía existe, se está debilitando cada vez más y que ahora viene un “quiebre institucional muy fuerte”, con el cual Petro trataría de desestabilizar el país y así originar que no se realicen las elecciones el próximo año.

“Ellos manejan la desestabilización a través de las narrativas, el control de las comunicaciones, y los medios de comunicación. Y es para salir a decir ‘no tenemos garantías para las elecciones de 2026’, para él tratar de quedarse en el poder, porque él sabe que entregando el poder el próximo año él se va preso”.

Sofy Casas también se refirió a la cercanía del presidente Gustavo Petro con el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo señaló de ser cómplice de la narcodictadura venezolana, razón por la cual considera que se iría preso.

Sofy Casas, columnista de SEMANA, participó en el foro Salvar a Cuba, en Miami. | Foto: Suministrada a Semana

“La complicidad de Gustavo Petro con la narcodictadura venezolana todo el mundo la conoce, creo que es algo que no se puede ocultar”, manifestó la columnista de SEMANA, quien insistió en que esa complicidad es por “no fumigar ni hacer erradicación manual de los cultivos ilícitos” en las zonas fronterizas.

“Cuando tú no haces esto, tú te igualas a ellos. Él está tratando de manejar nuestras Fuerzas Militares, de igualarlas con el Cartel de los Soles, que eso no se puede hacer. El Cartel de los Soles ya está catalogado por el Departamento de Estado como un grupo terrorista”, indicó.