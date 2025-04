“Soy inofensivo, pero no pendejo”: el exnarcotraficante Carlos Lehder habló con SEMANA de su seguridad tras su regreso a Colombia

Anda por Bogotá creyendo que no tiene enemigos. Al fin y al cabo, se reconoce como un excapo que purgó 33 años de cárcel en una cárcel norteamericana y un hombre inofensivo que no tiene maldad en su corazón.

“No creo que la gente esté con la mentalidad de querer hacerle daño a Carlos Lehder. Ya casi tengo 80 años, soy inofensivo, pero no soy pendejo. Si entiendo que alguien me quiere hacer daño, tomaré las medidas necesarias ”, le dijo a SEMANA.

Lehder no se cansa de pedirles perdón a los colombianos

“Basado en los valores morales y cristianos, hoy miro a mis conciudadanos a la cara y les digo: les pido perdón porque fui miembro del Cartel de Medellín (se le quiebra la voz). Es claro e irrefutable que el Cartel era un conglomerado de narcotraficantes exitosos que creció a miles (2.000 o 3.000) narcos o traficantes de cocaína, y en esa época mecanizó y automatizó la producción de cocaína en Colombia y las exportaciones hacia Estados Unidos. Mi profesión era contrabandista. Era un especialista en transportar toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos para el cartel. Era mi misión, mi pasión, mi error. Y yo era, generalmente, exitoso en llevar la cocaína por mar y aire hacia Estados Unidos. No tuve nada que ver con la violencia, no he matado absolutamente a nadie, no he atacado al Gobierno de forma violenta. Nunca”, dijo.