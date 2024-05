Superintendencia de Salud anunció qué va a pasar con EPS Sura y sus 5 millones de afiliados tras decisión de retiro

De acuerdo con el superintendente Leal, la entidad hasta ahora se encuentra revisando que toda la documentación esté en regla para posteriormente decidir si acepta o no el retiro voluntario de la EPS.

Sura asegura que la situación del sistema de salud ha sido un problema histórico en el país. Sin embargo, en los últimos años los recursos asignados por los gobiernos de turno no han sido los suficientes para garantizar la prestación del servicio.

Aunque las coberturas han aumentado, los recursos del pago de UPC no alcanzan. Además, en los presupuestos máximos para lo no incluido en el Plan de Beneficios en Salud no cubren las necesidades, por lo que esto agrava las deudas acumuladas.