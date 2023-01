“Tengo muchas emociones encontradas”: gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, superó el cáncer

En un relato conmovedor la mandataria valluna confesó cómo superó el cáncer linfático. " “Hubo un momento en el que dije: ‘bueno, que sea lo que mi Dios quiera, si me va a llevar, así será; si me da más tiempo, no voy a esperar su decisión en una cama” .

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, confirmó este martes 10 de enero que superó el cáncer linfático que le detectaron hace algunos meses y que requirió atención médica especializada con urgencia.

En su cuenta personal de Twitter, la mandataria entregó su versión y dijo que había tocado la campana que hacen sonar las personas cuando le ganan la batalla al cáncer.

“Tengo muchas emociones encontradas y reflexiones que quisiera compartir para que les sirvan a las familias que hoy comienzan su lucha contra esta enfermedad”, expresó la dirigente de La U, tras revelar un video donde se le observa abrazando al personal médico que la atendió durante los últimos meses. En las imágenes se escuchan los aplausos de júbilo.

Hoy toqué la campana que hacemos sonar las personas cuando le ganamos la batalla al cáncer.



Tengo muchas emociones encontradas y reflexiones que quisiera compartir para que le sirvan a las familias que hoy comienzan su lucha contra esta enfermedad.



Les comparto este hilo:

Confesó “que sentir que la vida tenía un límite y que podía estar más cerca de lo que pensaba, al principio me dio temor, pero me llevó a reevaluar mis prioridades, como valorar cada minuto con mis hijos, mis amigos y a disfrutar más mi trabajo y los pequeños placeres de la vida”.

La gobernadora del Valle enfrentó el vandalismo en Cali, le detectaron cáncer y estuvo contagiada de covid-19. - Foto: Archivo

Les confieso- agregó la gobernadora- “que soy una persona de desafíos. “Cuando me retan a lograr algo, me envalentono y me aplico, pero en estos años han sido la mayor adversidad de mi existencia. Asumí la gobernación y me tocó la pandemia, el estallido social, me dio cáncer, covid. ¡Dios!, yo no sé cómo hice”.

A través de su cuenta personal de Twitter, la mandataria les habló a sus seguidores. Y les dijo: “ustedes no se imaginan lo que significa dirigir una entidad pública en medio de una pandemia o un estallido social. Uno duerme tres horas, tiene que tomar las decisiones que nadie quiere tomar. Se necesitan recursos infinitos y no hay plata; cada día era resolver problemas nuevos”.

Esta etapa fue tan difícil para la gobernadora que “salía de las quimios y me daba afán de ir a trabajar. La gobernación no podía parar y yo no soy de las que delego y me desentiendo. Al contrario, soy insistente hasta que se logren las cosas”.

“La verdad”- contó- hubo un instante en que se sintió derrotada. “Hubo un momento en el que me dije: ‘bueno, que sea lo que mi Dios quiere, si me va a llevar, así será; si me da más tiempo, enhorabuena, pero yo no voy a esperar su decisión en una cama. Me voy a trabajar y a estar con mi familia “, detalló.

La gobernadora del Valle siempre tuvo claro que si la muerte tocaba su puerta no estaría postrada en una cama. Su actitud frente a la enfermedad fue de optimismo. - Foto: Cortesía Gobernación del Valle

Como en todo proceso de superación del cáncer hubo días complicados, “días de estar agotada, de salir de las terapias sin fuerzas, pero al mismo tiempo tener que estar en reuniones eternas pero importantes, hacer presencia en los territorios y constantemente tomar decisiones”, expresó.

Hubo otro momento duro: cuando se contagió de covid-19. “Yo dije: bueno, ahora sí hasta aquí llegué, todos saben que el cáncer es una preexistencia para que el covid sea más agresivo. La verdad, ahí sentí miedo y me encomendé a Dios”.

Ante ese panorama, envió un mensaje a las víctimas del cáncer. “Primero, que se encomienden a Dios, solo él y los médicos pueden salvarlos. Segundo, que aprendan a aceptar la finitud de la existencia, no ahora sino siempre, así valorarán más el milagro de la vida y el amor de la familia. Tres, en lo posible, no detengan sus vidas, trabajen, escriban, dibujen, canten, traten de estar muy activos. No se queden en una cama esperando el final. Si Dios nos llama iremos a su encuentro, pero sino, aprovechemos la vida hasta el último momento”.

La mandataria agradeció a la Clínica Inbanaco y al personal médico y de salud que la atendió. “Hoy renazco a la vida y le agradezco a mi Dios por darme esta nueva oportunidad. Me comprometo con Dios y con la vida a continuar consagrando mi existencia al servicio de las personas, seguir trabajando por las comunidades, por mi Valle del Cauca y por la paz de mi país”, concluyó.