“Tienen una posición de animadversión con el registrador”: senador Carlos Fernando Motoa sobre oposición a la reforma al Código Electoral

SEMANA: ¿Cómo va la reforma al Código Electoral?

Carlos Fernando Motoa (C.M.): El año pasado presentó un Código Electoral más ambicioso porque tenía varios capítulos, cerca de 100 artículos referentes al estado civil de las personas. Eso generó cierta preocupación y ruido. La última ponencia que se trató de discutir en los meses de enero y febrero es la que ha generado un amplio consenso. Se eliminaron todos esos artículos del registro civil de personas, quedaron nada más tres o cuatro porque tiene relación directa con la etapa preelectoral.

Comisión Primera del Senado. - Foto: Congreso de la República

SEMANA: ¿Cuáles son los temas polémicos?

C.M.: Los temas polémicos fueron eliminados en su gran mayoría, como voto anticipado dentro del territorio colombiano, eso se eliminó. Otro tema que generó polémica tenía que ver con la autenticación y un supuesto monopolio, el artículo se moduló y corrigió. El partido Cambio Radical tiene dudas y presentará proposición para eliminarlo, es un tema que no está resuelto. Otro tema son las multas para evitar la trashumancia. También se habla de la creación de los cargos regionales de un registrador especial.

SEMANA: ¿Cree que la reforma al Código Electoral tiene consenso suficiente como para pasar el primer debate?

Alexander Vega, registrador. - Foto: Registraduría Nacional

C.M.: No se puede personalizar la discusión del Código Electoral en el nombre de Alexander Vega, lo han manifestado algunos senadores al interior de la Comisión Primera que tienen una posición de animadversión con el registrador. Es otro tema y lo dije en la última sesión. Aquí estamos hablando de una norma que ha tratado de ser consensuada. Se han hecho varias audiencias públicas, cerca de seis reuniones preparatorias con los partidos políticos, ONG, Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral. Ha habido participación, yo sí he visto que hay consenso y que se han modificado posiciones tanto de Gobierno, como de la Registraduría, como de los autores y los ponentes. Existe ese ánimo de corregir lo que se tenga que corregir, yo mismo he insistido que el Código no se va a pupitrear. Estamos nosotros hace tres sesiones en ese Código. Si siguen en el tema de personalizar algunas animadversiones con el registrador Vega, entonces se mantendrán todo el debate, pero creo que sí tenemos las mayorías. Sí, creo que existe la necesidad de actualizar la normatividad en materia electoral. Estoy convencido de eso.

SEMANA: ¿Cree que la oposición viene a raíz de una animadversión con el registrador Alexander Vega?

C.M.: Lo han expresado y uno lo ve en los debates. Hay muchas intervenciones de senadores que, en media hora, 25 minutos, mencionaron todo el tema de Alexander Vega y las elecciones del año anterior. Esta norma es para corregir los problemas que han ocurrido.

SEMANA: Siendo ley estatutaria, ¿cree usted que les alcanzarán los tiempos para aprobarla este semestre?

MOE expresa sus reparos frente a la reforma al código electoral. - Foto: Senado de la República

C.M.: El tiempo es el preciso, no estamos con mucho margen. Es preciso, pero hay voluntad de los partidos y consenso. Insisto que no se ha acelerado el debate o pupitreado los artículos. Vamos por la tercera sesión y la próxima será la cuarta, después de Semana Santa.

No es que se tenga afán de aprobarla. Si no se vota de aquí a junio, no hay ley. Solo se puede votar en una legislatura y esta es la más corta, inicia en marzo y termina en junio. En tres meses tiene que votarse. Recordemos también que tiene control constitucional previo de la Corte. Sobre los puestos, no creo que Alexander Vega logre nombrar. La vez pasada se demoró año y medio en el estudio. Digamos que será muy rápido y se revisa en seis meses, pero para ese tiempo Alexander Vega no será registrador.