“Tomás Uribe es uno de los herederos legítimo de Álvaro Uribe; debería ser quien tome las banderas del Centro Democrático”: Concejal “Papo” Amín

P.A.: No he consultado con Tomás esta invitación, por eso preferí hacerla pública. Y, reitero, nace de una invitación que le hizo el concejal de Medellín, Sebastián López. En vez de hacerle una invitación para que Tomás sea un candidato a la vicepresidencia, yo le extiendo el llamado para que sea candidato a la presidencia.

P.A.: Aparte del concejal Sebastián López y yo, no he escuchado que otras personas le hagan esta invitación a Tomás Uribe. Pero lo que sí puedo dar fe y testimonio, es que muchos en el Centro Democrático y en el uribismo, que va más allá del partido, estaríamos muy contentos y felices de que Tomás asuma las banderas del uribismo como uno de los herederos legítimos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

P.A.: La persona más idónea y vale la pena decirlo, es Tomás Uribe. Pero sí hay diferentes actores dentro del Centro Democrático que representamos las banderas del presidente Álvaro Uribe y que las llevamos con orgullo. Tomás sería una persona completamente idónea y legítima para recoger esas banderas. De cara a lo que se viene este lunes, estamos confiados en la inocencia de Álvaro Uribe Vélez, convencidos de que saldrá bien de este proceso judicial que, a todas luces, hemos podido ver que se trata de una persecución política. Aquí no hay que hacer un gran esfuerzo jurídico para darse cuenta de que no existe una sola prueba que incrimine al presidente.

Hay una carta firmada por muchos juristas reconocidos y pidieron la absolución del presidente porque no hay una sola prueba. Quiero ir más allá: no hay que ser un gran jurista para poder hacer un buen juicio de ese proceso y saber que no existe una prueba que pueda incriminar al presidente. Vimos cómo desfilaron alrededor de 80 testigos y ninguno tiene la capacidad de decir que hubo algún vínculo directo con él. Al contrario, la constante en este jucio fue que no conocían a Álvaro Uribe Vélez; él siempre pidió que se dijera la verdad.