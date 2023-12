Un Congreso amargo: algunas polémicas reformas de Petro pasaron raspando; el futuro del sistema de salud se definirá en el Senado

Precisamente, en el petrismo reconocen que no tienen unas mayorías sólidas y que uno de los propósitos de 2024 será consolidarlas, comenzando por los partidos que dicen ser de Gobierno. “Uno esperaría que partidos como el Liberal pudieran inclinarse a respaldar las reformas. Lo mismo que el partido Verde. Quien está en el Gobierno está con el Gobierno. No quiere decir que renuncien a sus opiniones, pero se supone que está sobre la base, que son las reformas. Lo que se ha pedido es coherencia”, reclamó el representante Gabriel Becerra, del petrismo.

Por ese hecho, la opinión pública criticó a algunos partidos tradicionales por supuestamente hacerle el juego al Gobierno, pues asistían, pero no votaban. El representante Víctor Salcedo, de La U, crítico en algunas ocasiones con el Gobierno, reconoció que en el partido no hay unanimidad. “Mientras no haya una posición de bancada, aquí lo que está pasando es que todo el mundo termina haciendo lo que le parece. No ha habido una posición de bancada”, le dijo el congresista a esta revista.