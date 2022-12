Un derecho de petición de Rodolfo Hernández a la alcaldesa Claudia López confirmaría su interés por la Alcaldía de Bogotá

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández está a un paso de anunciarle al país que sería candidato para la Alcaldía de Bogotá. Si nada extraordinario ocurre, el ingeniero santandereano podría hacer pública la noticia a comienzos de 2023.

Una de las pruebas que confirman que al ingeniero santandereano le interesa el Palacio Liévano fue un derecho de petición que le envió este miércoles 7 de diciembre a la alcaldesa de la capital del país, Claudia López. SEMANA tiene en su poder el documento encabezado como “solicitud de información”.

A renglón seguido se presenta y oficializa su intención. “Me permito solicitarle el informe de ejecución presupuestal de la Alcaldía de Bogotá correspondiente a los años 2021 y 2022″. En ese documento, Hernández pidió incluir la ejecución detallada en temas de inversión y gastos de funcionamiento del Distrito.

Además, pidió un informe pormenorizado de gastos de funcionamiento e inversión social de la Secretaría de Integración Social entre 2021 y 2022. También solicitó los mismos datos del Instituto de Desarrollo Urbano de los dos últimos años.

Y, por último, copia de los documentos correspondientes a la ejecución del proyecto conocido como Avenida 68 - Alimentadora Línea Metro en Bogotá, en lo correspondiente a 2022. Al final, pidió que la información se la envíen a su correo personal.

El millonario constructor hizo el mismo ejercicio con la Gobernación de Santander hace tres semanas. Recorrió algunas oficinas, tomó café con varios asesores de despacho y pidió información financiera sobre cómo estaba administrativamente el departamento. Sin embargo, una aspiración departamental no lo trasnocharía.

Hernández tiene claro que si aspira a la Gobernación y resulta triunfador, las investigaciones que arrastra desde su Alcaldía de Bucaramanga pasarían nuevamente a manos de la Corte Suprema de Justicia, que le demostró recientemente que está dispuesta en avanzar con sus procesos y tomar decisiones en su contra.

Hernández también contempló aspirar nuevamente a la Alcaldía de Bucaramanga, pero sería medirse en un escenario que ya conoce.

Por eso, no está descartando la Alcaldía de Bogotá. Su equipo más cercano parte de la idea de que el ingeniero santandereano obtuvo 833.000 electores en la primera vuelta presidencial en la capital del país y más de 1.400.000 en la segunda. Es decir, los bogotanos, aparentemente, ya saben quién es Hernández.

Además, el ingeniero no ha sido un crítico decidido de Gustavo Petro, cuyo Pacto Histórico promete moverse políticamente para poner el sucesor de Claudia López. Tampoco ha sido un opositor a la actual alcaldesa. Es más, Hernández parece tener más cercanía con la senadora Angélica Lozano, la esposa de la mandataria.

Otra prueba que confirma el interés del excandidato presidencial por la Alcaldía de Bogotá son los estados de WhatsApp de Rodolfo José Hernández, el hijo del ingeniero, quien compartió este martes 6 de diciembre una entrevista que concedió el abogado Gilberto Tobón a un medio regional.

“Sigo siendo cercano a Rodolfo Hernández”, dijo Tobón en ese reportaje, en el cual el periodista le preguntó si el exalcalde hubiera sido un buen presidente. “Es muy difícil de controlarlo, es muy inteligente. Le digo: no han sabido leer la renuncia de él al Senado. Yo no creo que el ingeniero vaya por la Gobernación de Santander ni por la Alcaldía de Bucaramanga. Él no va a seguir dando puños allá. Él va por la Alcaldía de Bogotá y de pronto se la corona”, afirmó el abogado paisa.

Tobón argumentó que la capital del país es una metrópolis. “Yo saqué la mayoría de mi votación allá, es voto de opinión. Yo tengo buen olfato”, destacó.