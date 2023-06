Presidente Gustavo Petro defendió a Laura Sarabia y la justificó por usar polígrafo contra su niñera, “una mujer recién parida”

En medio de la ceremonia de ascenso a subtenientes del Curso General Jorge Duarte Blum, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el escándalo que salpica a Laura Sarabia, su ahora exjefa de gabinete. El mandatario la defendió y aseguró que fue temor de una mujer “recién parida”.

“Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba casi en todos estos eventos y que en cierta forma era mi mano derecha desde el punto de vista administrativo de mi gestión cotidiana. No han parado ni siquiera a pensar qué podría pensar una joven mujer recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño en su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra”, expresó el presidente en su intervención.

De acuerdo con el mandatario, la funcionaria reaccionó “dentro de la ley” al haber sometido a su exniñera al polígrafo y emprender una persecución en contra de ella y su familia.

Presidente Gustavo Petro en su discurso. - Foto: Esteban Vega La Rotta

“Que se usó el polígrafo, que yo no he podido ni saber dónde queda, del Palacio de Nariño. Que no compramos nosotros, se usa desde el primer gobierno de Santos, hasta donde tengo entendido. Bajo unas normas y protocolos que ha expedido, incluso, una sentencia de la Corte Constitucional, y sobre todo la Superintendencia de Seguridad Privada de gobiernos pasados”, agregó.

El presidente continuó la defensa a Sarabia argumentando que esa práctica se usa en el sector privado y en “algunas entidades públicas”.

De izquierda a derecha: Laura Sarabia y Marelbys Meza. - Foto: SEMANA

“Se usan bajo unos criterios, uno de los cuales, el fundamental, es que ahí nadie llega a pasar por ese tipo de pruebas sin su libertad plena. Sin su decisión compartida, autorizada por la persona. Y eso es lo único que pasó ante una sospecha. No son procesos judiciales, como falsamente se afirmó en la prensa. Se les llama, según la sentencia y los protocolos, procesos de confianza”, indicó.

De acuerdo con Petro, este protocolo se acciona cuando están en “alto grado de vulnerabilidad” y que en este caso es alguien que hace parte del Comité de Seguridad Nacional.

“Si en mi casa se perdiera un papel reservado, de inteligencia o alguno por el estilo, yo también tendría que hacer lo mismo con todas las personas que me rodean porque necesitaría la máxima confianza. No sobre lo que me pase a mí, sino lo que le pase a la nación si un documento de esos llegase en poder, por ejemplo, de las organizaciones criminales”, sentenció el mandatario.

El presidente reiteró que el procedimiento a la exniñera de Sarabia se hizo bajo los protocolos y aseguró que el Gobierno respeta los derechos humanos. Frente a las chuzadas contra Meza, el mandatario dijo que “no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores”.

Luego, afectuosamente, el presidente de la república confirmó la salida de Sarabia del Gobierno.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Esteban Vega La Rotta

“Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada, y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno para que desde el poder que implican esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación”, anunció el mandatario.

Laura Sarabia habla tras ser despedida

Sarabia publicó un trino en el que se refiere por primera vez al tema, ya fuera del gobierno. “¡Toda mi gratitud al presidente Gustavo Petro!”, dice. En un texto que adjunta a su mensaje aseguró: “Tengo plena tranquilidad de haber obrado correctamente, con integridad y sin ningún interés particular.

Estaré presta a rendir todas las explicaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y lucharé profundamente por defender mi reputación, mi buen nombre de todas las acciones malintencionadas que han rodeado estos episodios”.

Todos estos días, el presidente y su familia habían respaldado a Sarabia. De hecho, el primer mandatario había calificado de “mentirosa” la versión de la niñera Marelbys Meza. Este viernes, tras las abrumadoras evidencias de que había sido chuzada, haciendola pasar por miembro del Clan del Golfo, su discurso cambió: “Es nuestra amiga… no tiene nada que temer en nuestro gobierno”.