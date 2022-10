“Usted está acostumbrado a insultar”: Roy Barreras a Jota Pe Hernández; así fue el fuerte rifirrafe

En medio de la discusión de la reforma política que se discute en el Congreso se han generado varios momentos de tensión. Uno de ellos se presentó entre los senadores Jota Pe Hernández de la Alianza Verde y Roy Barreras del Pacto Histórico.

Hernández sentó su posición de por qué considera que no se deben cerrar las listas. Dijo que solo de esa forma es que obtuvo obtener una de las más altas votaciones al Congreso. Sin embargo, en medio de su argumentación arremetió contra Barreras, coordinador ponente de esa iniciativa, diciendo que cada tanto lo veía buscando votos para sus proyectos.

“Por eso yo hoy contradigo al senador Roy Barreras. Me parece impresionante que venga a decir que vamos a combatir la corrupción cuando no es así. Pone de ejemplo al Pacto Histórico y dice ‘con la lista cerrada logramos elegir al 30 % de mujeres’, senador Roy Barreras, en el partido Alianza Verde con la lista abierta también elegimos el 30 % de mujeres, así es que ese argumento se le cae completamente. No sigan engañando a los colombianos”, aseguró Hernández subiendo el tono.

El senador de la Alianza Verde dijo que le sorprende ver que Roy Barreras conversara con otros parlamentarios de distintas bancadas para conseguir apoyos. “A mí me sorprende ver al senador Roy Barreras recorriendo las bancadas de este Congreso cuando ve que se le va a caer la lista cerrada. Recorre las bancadas y varios congresistas mueven la cabecita como los perritos de los taxis que veíamos hace años, la mueven y le dicen que sí porque el senador Roy Barreras viene y los presiona que tienen que cumplir con sus compromisos”, dijo Hernández.

Luego de una intervención, Barreras replicó el mensaje, aunque dijo que la haría en “tono menor”. “Senador Hernández, usted tiene un estilo muy peculiar que le da likes, que le da réditos en las redes, aquí hay partidos políticos serios que tienen historia, que usted no tiene. Yo no puedo tolerar que usted señale a estos partidos con historia, con identidad, con logros, que han construido la historia de Colombia y que además hoy hacen un esfuerzo enorme por sintonizarse con los nuevos tiempos”, afirmó Barreras.

El senador del Pacto agregó que no es adecuado que se refiera a ellos como “perritos”. “Usted está acostumbrado a insultar al Congreso de Colombia. Está acostumbrado a insultar a los congresistas y algunos se ríen de su propio insulto, no se lo tolero sin réplica, tendrá derecho porque ese es su éxito, insultar, en lugar de proponer pero seguiremos adelante y vamos a cumplir el mandato popular, y el mandato popular es el cambio y arrancar el sistema clientelar de raíz. Es mi réplica y no hay réplica de réplica senador Hernández”, le dijo Barreras.

No se trató del único impase que tuvo Barreras en medio de la discusión con miembros de la Alianza Verde. Desde esta bancada también le reclamaron porque supuestamente no podía presidir la plenaria, ya que él es el coordinador ponente de la reforma política que se estaba discutiendo.

Los senadores Fabián Díaz Plata e Inti Asprilla, de esa bancada, le pidieron que así como le exigían a las otras bancadas que mantuviera esa distancia, él debía hacer lo mismo. Inicialmente Barreras quería quedarse liderando la plenaria y les refutó a los congresistas que según la Ley Quinta que rige el Congreso estaban equivocados. Sin embargo, posteriormente, anunció que tenía que salir a una cita médica y que por lo tanto el vicepresidente del Senado Miguel Ángel Pinto quedaba a cargo del recinto mientras que Ariel Ávila se terminaría de debatir el proyecto de reforma política.