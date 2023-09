Violencia verbal en el Ministerio de Salud: esta es la impactante denuncia de una contratista contra un alto directivo

Según la contratista, todo el tiempo él dice que no le entiende y que si acaso cree “que él es un hijueputa marihuanero drogadicto” cuando habla, dado que no logra comprender lo que la trabajadora le explica. Además, denuncia que la obliga a trabajar en días de descanso: “Le escribe correos en donde le indica que debe entregar productos de manera inmediata. Espera le sean entregados los fines de semana, desconociendo de esta manera el derecho a la desconexión laboral”.

“No analiza cada entrega de trabajo desde los principios mínimos del respeto, pues su manera de indicar que no se encuentra de acuerdo con algún producto es empezar a gritar”, se lee en la carta dirigida al ministro Jaramillo.

En el documento contó que el primero de septiembre, Moreno convocó a una reunión para tratar temas de adquisiciones. Según la contratista, el jefe comenzó a gritar porque no se había cumplido con la entrega de un trabajo.

“Le indiqué que no era cierto, pues lo que pidió se realizó y se entregó. De manera desbordada e irrespetuosa me empezó a gritar, a decirme que yo no tenía el derecho de habla”, narró la mujer.