“Yo a ella le creo, es así de simple”: Andrea Petro salió en defensa de Laura Sarabia

La hija del presidente Gustavo Petro salió en defensa de la jefe de gabinete Laura Sarabia, en medio del escándalo que se generó tras las declaraciones entregadas a SEMANA por parte de la exniñera Marelbys Meza, en las que dijo que tuvo que ser sometida a una prueba en el polígrafo con presuntas irregularidades.

“Se ha ganado el puesto que tiene, es mujer y poderosa. Una de las personas más claras y trasparentes en el Gobierno. Yo a ella le creo es así de simple. La palabra complot si la tengo en la mente”, aseguró Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro.

Lo hizo refiriéndose al comunicado que compartió la Presidencia luego de las revelaciones hechas por SEMANA, en el que argumentaron que Sarabia fue víctima de un robo doméstico y por eso se activó un protocolo en la Casa de Nariño.

Dijeron que el objetivo es que se establezcan “porosidades” o situaciones de riesgo no solo individuales sino de “seguridad nacional”. “Como quiera el círculo de personas que rodea a los altos funcionarios pueden comprometer, por ejemplo, el acceso a información clasificada”, aseguraron desde la Presidencia.

Desde todos los niveles de la Casa de Nariño han salido a desestimar las declaraciones de Meza, comenzando por el propio presidente Petro, quien señaló: “Hoy fue un día lleno se mentiras”.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, también se alineó con la defensa del Gobierno. “El polígrafo no es una prueba, eso ha sido definido desde hace bastantes años por la Corte Suprema de Justicia. El polígrafo puede suministrar una información probable, puede generar un indicio para que se adelante posteriormente de investigación y, sobre todo, tiene que ver con la confiabilidad que reportan las personas”, aseguró el ministro de Defensa.

Desde el petrismo prácticamente todos los líderes se han alineado en defender al Gobierno y no a la mujer, trabajadora doméstica, que según su testimonio y varias pruebas que han salido a la luz tras el escándalo, no tenía las mejores condiciones laborales.

“El Gobierno actúa bien en poner a disposición el material que tiene, para que las autoridades investiguen los hechos que relacionan a Casa de Nariño. No tenemos nada que esconder. La verdad ayudará a esclarecer también quiénes buscan hacerle daño al presidente y al país”, aseguró la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico.

Otro de los hijos del presidente Petro que respaldó a Sarabia fue Nicolás Alcocer Petro. “Ni secuestro, ni tortura, ni nada que se le parezca. Solo puras mentiras como ya estamos acostumbrados. ¡Fuerza Laura Sarabia!”, afirmó Alcocer.

Sin embargo, desde otros sectores han cuestionado que se trataría de un caso de supuesto abuso de poder y que todavía faltan varias respuestas para esclarecer lo sucedido en estos hechos.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación informó que realizará una inspección en la Casa de Nariño con orden de un juez. El ente acusador hará la investigación, comenzando por una inspección a la Casa de Nariño. Según anunciaron, revisarán el cuarto en el que se hizo la prueba del polígrafo a Meza y las cámaras de seguridad de la zona. Con esto se busca determinar si el caso daría pie para un proceso penal.

Las declaraciones de Meza en SEMANA generaron una gran polémica por la forma en la que se llevó a cabo ese proceso en la Casa de Nariño. “Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (…). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”, contó la exniñera de Sarabia en SEMANA.