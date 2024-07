Coca inflada: reportes de erradicación de la Fuerza Pública estarían alterados

Consultado por SEMANA, el Ministerio de Defensa aseguró que “ no ha detectado reportes presuntamente falsos en relación con la erradicación del año 2019. En cualquier caso, si se llegare a detectar presuntos reportes falsos, lo que corresponde es solicitar a las autoridades disciplinarias las investigaciones que correspondan”. La cartera no hizo referencia a informes previos.

Un erradicador, contratista de la Policía Antinarcóticos y que ha trabajado en Tumaco, el Bajo Cauca antioqueño, Putumayo, Cauca y Vichada, le aseguró a SEMANA que solo la mitad del reporte suele ser real. Dice que la otra mitad se produce tras alterar información, como las coordenadas, el tamaño de los cultivos y las fotos de los sembradíos. Por otro lado, un experto –quien no quiso revelar su nombre– que trabajó en medición de cultivos y que ha investigado todos los eslabones del narcotráfico dice que el informe falso, año tras año, ronda el 30 por ciento y tiende a aumentar en los últimos meses del año.

El erradicador le contó a SEMANA lo que pasó en una de las últimas fases de trabajo en las que participó, en Villagarzón (Putumayo), a mediados del año pasado. Su relato refleja cómo esa presión por cumplir las metas llega hasta la tropa que se enfrenta a los cultivos. “La comunidad se emputó porque le iban a erradicar, entonces un teniente (de la Policía) llegó a hablar con la gente. Acordaron que, por cada hectárea, el 25 por ciento se soqueaba (cortar la planta desde la base del tronco) y los mismos campesinos la soquearon. El 25 por ciento se arrancaba y ese era para la foto, para decir que se erradicaron 100 hectáreas. Y el 50 por ciento no se tocó, se dejó parado. Incluso me dejaron encargado de medir lo que supuestamente se había erradicado”.

La erradicación forzosa tiene tres modalidades: la hacen civiles protegidos por las Fuerzas Armadas o la Policía y los militares cada uno por su lado. A cada Fuerza le trazan un resultado anual de erradicación. Para este año, por ejemplo, el ministro de Defensa le pidió 65.000 hectáreas a la Policía y un número igual al Ejército. “Si el ministro dice que este año hay que erradicar 50.000, a como dé lugar que hay que erradicar 50.000. Ahí está el error, en a como dé lugar. Teníamos la percepción de que la medición no era exacta, que si había una meta, esa era la que se informaba”, dijo un alto oficial que ha estado a cargo de los programas del Ejército contra los cultivos ilícitos.

Antes de pasar por Putumayo, el erradicador estuvo en Tumaco, el mayor enclave cocalero del país, en diciembre de 2018. En esa ocasión, explicó, la meta era eliminar 300 hectáreas durante la fase de erradicación. “Entonces un mayor les dijo a los erradicadores: ‘El grupo que me reporte las 300 hectáreas en 35 días lo saco y lo mando a descansar’” . Asegura que un grupo de erradicadores informó sobre más de 300 hectáreas en 35 días, algo imposible por la complejidad de ese trabajo. “En 35 días por mucho mucho se sacan 100 hectáreas. En esa fase de Tumaco se reportaban potreros, y cultivos que habían erradicado hace unos meses volvían y se reportaban. Eso fue un desastre”, dijo.

El experto explica que las tropas tienen unas metas por cumplir, pero, cuando llegan a los territorios, encuentran otra realidad: los hostigamientos de los grupos armados, la resistencia de las comunidades que viven de la coca, el clima, las minas antipersonal. Sin embargo, las unidades tienen que reportar cada día las metas que les trazan sus superiores, incluso en condiciones que las hacen imposibles de alcanzar. Si no cumplen esos objetivos, vienen los castigos y las anotaciones en las hojas de vida para los oficiales y suboficiales a cargo.

Un alto funcionario del Ministerio de Justicia que ha trabajado en política antidrogas durante dos décadas confirma que el informe de hectáreas erradicadas no corresponde a la realidad.

“La Policía es más sofisticada en el proceso. Le dicen a los cocaleros: ‘Ustedes tienen 100 hectáreas, les vamos a erradicar 50’. El Ejército también lo hace, pero no tanto. Y así la comunidad no se les enfrenta. Entonces, se declara erradicada una zona que solo fue parcialmente erradicada. Y al otro año, cuando esta vuelve y aparece con coca, dicen que fue que la resembraron, y es carreta”, explicó el experto. Este reporte del erradicador coincide con los hallazgos de Naciones Unidas en sus estimaciones con imágenes de satélite. Según el Simci, solo el 17 por ciento de las zonas intervenidas con erradicación forzada o voluntaria quedaron libres de coca al final del año pasado.

Alterar los registros, explican el experto y el funcionario del ministerio, es fácil porque verificarlos es muy difícil. Primero, porque los reportes son confidenciales, y es difícil que alguien que no haga parte del proceso acceda a las coordenadas de ubicación de los cultivos o a los informes detallados de erradicación. “Entregan un reporte agregado, indivisible e inverificable”, afirma un analista y académico. Y también porque hacen los informes desde áreas peligrosas a las que solo entran las Fuerzas del Estado, a donde no pueden llegar por su cuenta civiles que contrasten los resultados reportados. “Se necesita mucha capacidad para medir eso. H ay territorios donde hay coca que son inexpugnables, que si los técnicos van, los pueden matar. Que si el Ejército llegaba y se iba, los medidores tenían también que irse ”, explica un general del Ejército.

El programa Simci, de Naciones Unidas, le explicó a SEMANA que para comprobar la información que reciben de la fuerza pública la comparan con sus datos de imágenes satelitales de los cultivos. “ Cuando empezó, se identificaron problemas en el registro, por lo cual se inició el desarrollo de la plataforma en 2018”, dijeron. Con esa plataforma, que aún no está lista, buscan “que se garantice una validación objetiva y verificable”.

De medir las hectáreas erradicadas se encargan topógrafos que viajan con las tropas. Ellos tienen que enviar la información del cultivo al sistema de monitoreo de la fuerza pública. Pero es un sistema fácilmente vulnerable, explican el experto y el erradicador, con solo enviar fotos y coordenadas falsas del cultivo. “También reportan un perímetro erradicado mucho más grande de lo que realmente era el cultivo. El que mide se va a caminar con el GPS por áreas donde no hay coca” , dijo un agente de la Policía que ha investigado este tipo de casos.

En 2019, la fuerza pública reportó 94.600 hectáreas de coca erradicadas, superando el objetivo de 80.000. Para este año determinaron una meta de 130.000.

El erradicador señaló otra modalidad de burla del reporte que ha aplicado en varias regiones donde ha trabajado. Lo denominan “cultivo móvil”. Explica que desentierran matas de coca de un lugar y las llevan a algún matorral donde no había nada. Allí vuelven a sembrarlas, toman las fotos y reportan el matorral como un área erradicada. “Lo digo porque yo lo hice en el Putumayo, en junio pasado, y en Tumaco lo hice en diciembre de 2018”, aseguró. También afirmo que recurrieron a ese método porque las comunidades no los dejaban erradicar, y la presión por reportar se mantenía sobre la unidad de Policía. “Lo importante era que las matas no quedaran con las hojas volteadas porque Naciones Unidas verifica la foto”.

El alto funcionario del ministerio dijo que esos reportes alterados son una forma de justificar los altos costos de la erradicación forzada. “Los costos económicos y humanos son una salvajada, y la única forma de justificarlos es inflar resultados”. Solo el año pasado, nueve uniformados y un civil murieron en labores de erradicación. Al menos 60 resultaron heridos, la mayoría por minas, y muchos sufrieron amputaciones. Desde 2005, cuando se inició el programa de erradicación manual forzada, estas campañas han dejado más de 1.000 muertos, heridos y amputados. Y hoy existen más cultivos que al comienzo.