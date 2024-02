Aparición de una nueva pandemia es inevitable; director de la OMS enciende las alarmas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en que la aparición de una próxima pandemia es inevitable. Precisó que la cuestión no es si sucederá o no, sino cuándo ocurrirá, tal como lo expresó durante la Cumbre Mundial de Gobiernos que se cumple por estos días en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

”El ciclo de pánico y negligencia está empezando a repetirse. Las dolorosas lecciones que hemos aprendido corren el riesgo de caer en el olvido cuando la atención se centre en las muchas otras crisis a las que se enfrenta nuestro mundo. Pero si no aprendemos esas lecciones, la próxima vez lo pagaremos caro”, afirmó.

La esperanza de un acuerdo internacional

Tedros desmintió en su momento estas afirmaciones y aseguró que el acuerdo no conferirá a la OMS autoridad alguna sobre los estados o individuos. Subrayó la importancia de no dejar que las mentiras socaven este esfuerzo histórico en salud global.”Estas afirmaciones son total, completa y categóricamente falsas. El acuerdo sobre pandemias no otorgará a la OMS ningún poder sobre ningún Estado ni sobre ningún individuo”, expresó.