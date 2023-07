Cáncer de mama: descubren compuesto que podría detener su propagación

Como la gran mayoría de tipos de cáncer hacen metástasis, el de mama no es la excepción, por eso, en la actualidad se adelantan diferentes investigaciones para, en lo posible, reducir la velocidad de propagación, esto para aumentar el porcentaje de esperanza de vida de las personas que lo padecen.

Causas del cáncer de mama

“Los investigadores han identificado factores hormonales, de estilo de vida, y ambientales que pueden aumentar tu riesgo de cáncer de mama. Pero no está claro por qué algunas personas que no presentan factores de riesgo desarrollan cáncer, pero otras que tienen factores de riesgo no lo hacen”, dice Mayo Clinic.