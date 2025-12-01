Salud
Cardiólogos hacen importante recomendación sobre el desayuno; la primera comida y más importante en el día
Expertos advierten que los desayunos tradicionales pueden elevar factores de riesgo cardíaco. Estudios recientes muestran que priorizar fibra, grasas saludables y proteínas magras desde la mañana fortalece el corazón y mejora la salud metabólica.
Sígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias
El desayuno clásico de tostadas con leche y café ha sido cuestionado por cardiólogos y nutricionistas.
Investigaciones recientes señalan que esta combinación no aporta los nutrientes clave para proteger el corazón y que existen alternativas más equilibradas que reducen riesgos de hipertensión, colesterol alto y diabetes.
Lo que los expertos realmente recomiendan
El artículo de La Razón, explica que un desayuno rico en fibra, proteínas y grasas saludables contribuye a mantener estable la glucosa, mejorar el perfil lipídico y aportar nutrientes esenciales para el corazón.
Entre las opciones recomendadas están los cereales integrales, frutas frescas, huevos, aguacate o frutos secos, reemplazando el pan blanco y la bollería.
Esta recomendación no solo está respaldada por expertos españoles. Estudios internacionales, como el Physicians’ Health Study I, muestran que quienes consumen cereales integrales regularmente tienen un 28 % menos de riesgo de insuficiencia cardíaca.
Además, investigaciones del Framingham Heart Study Offspring indican que los adultos que incluyen al menos tres porciones diarias de granos enteros presentan menor presión arterial, circunferencia abdominal y niveles de glucosa más estables.
Aunque los ensayos clínicos aleatorizados son limitados y aún no muestran de forma concluyente una reducción directa de eventos cardíacos mayores, la evidencia observacional respalda la importancia de un desayuno nutritivo como herramienta preventiva y de estilo de vida saludable.
Incluso pequeñas modificaciones, como reemplazar pan blanco por avena integral o añadir fruta fresca y frutos secos, pueden generar beneficios sostenibles para la salud cardiovascular a largo plazo.
Recomendaciones para un buen desayuno
Para un desayuno que realmente cuide el corazón, los expertos recomiendan priorizar cereales integrales, como avena o pan integral, que aportan fibra soluble y ayudan a controlar el colesterol.
Esto se puede complementar con proteínas magras, como huevos, yogur natural sin azúcar o pavo, que contribuyen a mantener la saciedad y estabilizar la glucosa; grasas saludables, presentes en aguacate, frutos secos o semillas de chía, que apoyan la salud cardiovascular; y frutas frescas, ricas en antioxidantes y vitaminas.
Estudios especializados demuestran que quienes incluyen cereales integrales y proteínas de calidad en el desayuno presentan menor riesgo de insuficiencia cardíaca, presión arterial más estable y mejor control de la glucosa, comparado con quienes consumen desayunos altos en pan blanco, bollería o azúcar refinada
En síntesis, los especialistas coinciden: el desayuno no debe subestimarse. Lejos de ser una comida ligera o rutinaria, es una oportunidad diaria para fortalecer el corazón, estabilizar el metabolismo y establecer hábitos que pueden reducir riesgos de enfermedad cardíaca en el futuro.