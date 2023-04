Científicos predicen el estrés por la forma en la que las personas usan su teclado; así lo hacen

Un grupo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETHZ) descubrió una innovadora metodología para predecir si una persona está padeciendo de estrés. Lo consiguieron analizando la forma en la que los participantes usaban el ratón y el teclado de su computador.

Los científicos concluyeron que esta metodología fue más efectiva para determinar qué tan estresados estaban los individuos que usar otros indicadores como su frecuencia cardíaca. En esa medida, los investigadores señalaron que podría ser muy útil para prevenir formas de estrés crónico.

Aunque las autoridades sanitarias consideran que experimentar niveles moderados de estrés es necesario para el adecuado desempeño de las personas en distintos ámbitos, lo cierto es que permanecer demasiado estresado puede tener impactos profundos para la salud.

MedlinePlus, la enciclopedia virtual de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, afirma que el estrés crónico se les diagnostica a las personas que están estresadas por períodos muy prolongados.

“Usted puede tener estrés crónico si tiene problemas de dinero, un matrimonio infeliz o problemas en el trabajo. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses es estrés crónico. Puede acostumbrarse tanto al estrés crónico que no se dé cuenta que es un problema. Si no encuentra maneras de controlar el estrés, este podría causar problemas de salud”, sostuvo Medline Plus.

El estrés laboral puede tener múltiples implicaciones para la salud. - Foto: Getty Images

Entre otras condiciones que puede desarrollar una persona que está sometida a niveles altos de estrés de forma constante, esa fuente médica cita la presión arterial alta, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la obesidad, distintos problemas menstruales, la depresión y la ansiedad.

Así mismo, Medline Plus concluyó que las personas que tienen algunos problemas médicos de base pueden empeorar si se encuentran estresadas con frecuencia.

Así desarrollaron su metodología los científicos suizos

Por ello, las líneas de investigación que desarrollan nuevas metodologías para prevenir y diagnosticar el estrés son fundamentales para la salud pública.

“La forma en que tecleamos y movemos el ratón parece predecir, mejor que la frecuencia cardíaca, el grado de estrés en un entorno de oficina”, dijo Mara Nagelin, matemática y autora del estudio.

Para el estudio, los investigadores del ETHZ observaron a 90 participantes en el laboratorio realizando tareas de oficina cercanas a la realidad, como planificar citas o registrar y analizar datos.

El estrés aumenta las probabilidades de sufrir condiciones como hipertensión e insuficiencia cardíaca. - Foto: Getty Images

Así, registraron el comportamiento de los participantes con el ratón y el teclado. También recogieron datos sobre su frecuencia cardíaca, y les preguntaron periódicamente qué tan estresados se sentían.

Mientras que a algunos participantes se les permitió trabajar sin ser molestados, a una mitad del grupo se le interrumpió repetidamente con mensajes de chat y también se le pidió que participara en una entrevista de trabajo.

Determinaron que las personas estresadas teclean y mueven el ratón de forma distinta a las que se encuentran en un estado de relajación. “Las personas estresadas mueven el puntero del ratón con más frecuencia y menos precisión, y cubren distancias más largas en la pantalla”, afirma Nagelin.

Los investigadores también descubrieron que las personas que se sienten estresadas en la oficina cometen más errores al teclear y realizan muchas pausas breves. Por el contrario, las personas relajadas hacen menos pausas, pero más largas.

La conexión entre el estrés y el comportamiento con el teclado y el ratón puede explicarse mediante la llamada teoría del ruido neuromotor.

“El aumento de los niveles de estrés afecta negativamente la capacidad de nuestro cerebro para procesar información. Esto también afecta nuestras habilidades motoras”, precisó la psicóloga y coautora Jasmine Kerr.

Las personas que se encuentran más estresadas pueden ser menos precisas en el manejo de elementos como los teclados y los ratones de los computadores. - Foto: Getty Images

Los investigadores afirmaron que es urgente encontrar formas fiables de detectar el aumento del estrés en el trabajo, y señalan que uno de cada tres empleados en Suiza sufre estrés laboral.

Actualmente, están probando su modelo con datos de empleados suizos que accedieron a que se registre su comportamiento con el ratón y el teclado, así como su ritmo cardíaco, mientras trabajan utilizando una aplicación. Según el ETHZ, los resultados de este trabajo investigativo saldrían a finales de este año.

Los investigadores reconocen que los datos que recopilan son delicados y añaden que están trabajando con los empleados y expertos en ética para garantizar que se manejen de forma responsable.

*Con información de AFP.