Día de la salud oral: 6 de cada 10 colombianos sufren de sensibilidad dental y no lo saben

Una reciente encuesta, divulgada en el marco del Día Mundial de la Salud Oral, se dedicó a escudriñar cómo estaban los colombianos en esa materia. Y se descubrió que seis de cada diez personas en el país declararon haber sufrido sensibilidad. La misma fue realizada por The Health Hub y Haleon, y sugiere que más de la mitad de los participantes acudieron a un experto por síntomas asociados.

“La mayoría de las personas con sensibilidad no son plenamente conscientes de su condición. De hecho, muchos cambian sus hábitos alimenticios afectando su vida y sus gustos enfriando el café, evitando bebidas frías o tomándolas con pitillo, dejando de lado lo que más les gusta. Más del 50 por ciento de los encuestados reconocen tener dientes sensibles, y un tercio de ellos afirman que esta molestia no es lo suficientemente frecuente para hacer algo al respecto”, afirma Rodrigo Santacoloma, director médico de Haleon Colombia.

Agrega que los encuestados no tienen presente que esta situación puede complicarse y evolucionar a una gingivitis o periodontitis “cuando se limita el cepillado gracias a la incomodidad que sienten al hacerlo, esto puede llevar en algunos casos a un compromiso mayor”.

Según un reciente estudio realizado por The Economist Impact y Haleon en diferentes países, el autocuidado, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la salud oral genera ahorros económicos cuando se valora su impacto en la salud de las personas.

Las estimaciones mundiales de los costos directos de tratamiento de enfermedades bucodentales no transmisibles prevenibles ascienden a 500.000 millones de dólares anuales. Además, señala que tan solo el 23 por ciento de la población tiene acceso a servicios de salud bucal, resaltando la importancia de un enfoque preventivo.

Uno de los hallazgos de la encuesta que más llama que el 30 por ciento de los encuestados no consideran que su afección sea lo suficientemente grave como para ser tratada.

Pero, “sentir corrientazos en los dientes, así sea leve, ya es un síntoma para prestar atención y considerarlo un problema de salud debido a que no tiene reversa, porque el esmalte del diente no se regenera. Por este motivo, es esencial que comprendan la importancia de esta sintomatología, eviten hábitos perjudiciales y tengan visitas regulares al dentista. Un mal cuidado no sólo afecta el bienestar físico, sino que también influye significativamente en su calidad de vida”, agrega Antonio Hernández Villarreal, presidente de Haleon Colombia.