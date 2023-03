“El sistema los necesita, son actores fundamentales, pero no con chantajes”: Martha Alfonso, ponente de la reforma a la salud a las EPS

Este 8 de marzo, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes realizó una audiencia pública sobre la reforma a la salud. Allí, las EPS, voceros de diferentes gremios del sector y de pacientes presentaron sus dudas y preocupaciones por la propuesta que lidera la ministra Carolina Corcho.

Durante las cuatro horas y treinta minutos que duró el espacio, se hicieron varias intervenciones, una de ellas fue la de representante Martha Alfonso y también ponente de la reforma. Allí directamente, luego de escuchar a los representantes de las entidades prestadoras de salud, EPS, aseguró que tienen aportes valiosos.

“En ningún momento hay una estación de la salud. Se les reconoce como unos actores del sistema y yo defenderé que su experiencia, que su capacidad, que la cantidad de infraestructura hospitalaria que ustedes tienen, que los sistemas de información, que su experiencia en auditoría de cuentas, en auditoría médica, que toda esa experiencia que ustedes han acumulado sea recogida en esta reforma a la salud. Cuenten con que allí les defenderé en ese sentido, porque el sistema sanitario colombiano les necesita, porque tienen razón en que fue desprovisto de su capacidad, que tiene que recuperar esa capacidad y ustedes hoy son actores fundamentales de este sistema”, comenzó diciendo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. - Foto: ULT Representante Agmeth Escaf

“Yo sí creo que no con chantajes, que no con mentiras. Esta reforma está proponiendo un sistema mucho mejor del que tenemos y que es falso que sea un sistema burocratizado y para la corrupción. Creo que, al contrario, tiene una cantidad de factores, de elementos, de variables que van a permitir que sea un sistema mucho más transparente como hoy no existe. Hoy no existe transparencia en la información de los recursos de la salud en Colombia y ni siquiera en los propios sistemas de información, ni siquiera de sus redes integradas. Uno tiene que ir a un lugar a pedir la cita. Luego tiene que ir a otro sitio a que le agenden el procedimiento y luego tiene que volver a donde pidió a pagar, o sea, ni siquiera sistemas de información hay al interior”, agregó durante su intervención.

Y aunque se refirió a otros temas como la integración vertical y las deudas, les pidió a los asistentes que “por el bien del país, tengamos una mente abierta a comprender este nuevo enfoque que propone el Gobierno, que ya está en el gobierno que fue elegido y que tiene un poder delegario para implementar el programa de gobierno que propuso. Que tengamos esa apertura por el bien de los colombianos, por la salud de los colombianos, que es lo que ustedes han dicho hoy que les interesa y que también esta reforma y a este Congreso es lo que le interesa”, concluyó la representante por el Tolima.

“Toca ponernos de acuerdo en las soluciones”: el Ministerio de Salud habló en el Congreso sobre la reforma

Durante cerca de cinco horas, en el recinto de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, diferentes actores del sector salud presentaron sus inquietudes sobre uno de los proyectos de ley que más ha generado opiniones, la reforma a la salud. Allí, hacia el final de la audiencia pública, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, se refirió a lo escuchado. “Estuve tomando atenta nota de las observaciones y cuestionamientos”, comenzó diciendo.

“Con beneplácito encuentro una línea de unos consensos. El principal, que hay un problema público que requiere una solución que caracterice el problema y avance en la solución”, añadió.

Intervención del viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Mencionó a línea seguida que ha habido diferentes intentos de reforma en los últimos años. Además, hizo un recuento de lo que ha sucedido en el sistema en materia legislativa, refiriéndose también a la ley estatutaria de salud.

“El gobierno de ese entonces no la quería sancionar, fue la movilización social la que obligó a sancionarla, ese 16 de febrero de 2015. Cumplimos ya ocho años de sancionada. Esta ley es de superior jerarquía que la Ley 100 y a la que se está tramitando. Habría que mirar si después de esa promulgación se ha ido en la dirección de cristalizar esos mandatos, pero tenemos que decir que no, que ha habido unos retrocesos”, afirmó ante los congresistas de la Comisión VII.

Intervención del Ministerio de Salud y Protección Social en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

En ese sentido, mencionó que hay evidencia y hechos que plantean que se ha cooptado el Gobierno nacional, “se ha cooptado el regulador, se han venido flexibilizando las normas para que las EPS puedan cumplirlos”, argumentó.

“Tenemos evidencia de muchos decretos que han tratado de flexibilizar los indicadores financieros de las entidades promotoras de salud, EPS. Uno de esos decretos está en el Consejo de Estado, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca plantea que el Gobierno cometió un error al sacar el Decreto 718 de 2017, asegurando que una institución particular podría manejar enormes cantidades de recursos para aplicarlos directamente a la prestación de servicios de salud, sin tener la suficiente solvencia financiera”, explicó.