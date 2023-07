EPS responden a la Adres: insisten en que el Estado tiene billonarias deudas pendientes

Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud, que agremia a varias EPS, advirtió que sí hay recursos que no les han entregado a las EPS, lo cual afecta su funcionamiento adecuado.

“Nosotros no estamos hablando de fantasías”, aseguró Dávila. “Sí hay unas deudas que les tienen a las EPS. Sí les deben una plata. ¿De dónde provienen las principales preocupaciones de esas deudas? De los presupuestos máximos”, explicó la dirigente gremial.

Esos presupuestos máximos se refieren a servicios, tecnologías y medicamentos que requieren los pacientes pero no están contemplados dentro de lo que cubre el Plan de Beneficios en Salud.

Dávila sostuvo que entendía que el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, advirtiera que no era de su competencia efectuar el pago de esas deudas, pues deben ser autorizadas por el Ministerio de Salud.

“Él tiene razón, pero es que son un Estado, somos un sistema y las EPS necesitan esos recursos. Solamente las agremiadas a Gestarsalud, que no son todo el sistema, estamos pendientes de que se nos reconozca y gire un billón de pesos. Esa plata está en las cuentas por cobrar, está en los estados financieros y en el gasto. Está afectando el patrimonio de las entidades. Y, por lo tanto, cuando tratan de justificar o cuando se les miden las condiciones financieras hay un deterioro cada vez más grande”, sostuvo Dávila en su intervención.

Así mismo, argumentó que se trata de un debate con matices y, en esa medida, destacó la importancia de reconocer que no hay verdades absolutas. E insistió que las deudas que han sido señaladas por las EPS no son un invento.

“De hecho, las EPS dicen que si les reconocen eso, se autoriza el giro directo inmediato. No está obligatorio, pero se autorizaría. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Más celeridad en los procesos administrativos”, agregó la directora de la organización gremial.

“Cada mes se les giran 6 billones de pesos a las EPS de forma anticipada, no creo que ellas les paguen anticipadamente a los prestadores”, agregó Martínez. “En fin, demasiado terrorismo, no tiene otro nombre. No sé con qué intención, además, porque cuando se exagera a tal grado y se miente de frente sobre un posible, terrible o probable desfinanciamiento hay unas intenciones políticas muy claras”, sentenció el director de la Adres.