¿Es posible regular la glucosa en la sangre tomando vinagre de manzana? Esto dicen los expertos

No obstante, cuando se ingieren muchos alimentos ricos en azúcar, la insulina no logra cumplir su función de forma adecuada y esto termina haciendo que la glucosa se acumule y suba sus valores en el torrente sanguíneo. Esto aumenta el riesgo de ocasionar una enfermedad crónica y metabólica como la diabetes.

“La diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Su cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar (también llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía” , explican los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades.

“Con diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”, agrega la entidad.