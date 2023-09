Este síntoma que se presenta en las manos podría indicar que una persona sufre de Parkinson

“La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas (neuronas) no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia. No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los doctores usan el historial del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo”, precisa Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.