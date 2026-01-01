Salud

Estos son los avances esperanzadores para la enfermedad de Alzheimer en el 2026

Uno de los hitos más visibles es la consolidación de tratamientos para la enfermedad.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

1 de enero de 2026, 10:21 p. m.
El diagnóstico del Alzheimer también está cambiando.
El diagnóstico del Alzheimer también está cambiando. Foto: adobe stock

La investigación sobre la enfermedad de Alzheimer llega a 2026 con avances que marcan un cambio relevante en la forma en que esta condición se estudia, se diagnostica y se trata.

El foco ya no está solo en aliviar síntomas, sino en intervenir procesos biológicos, identificar la enfermedad de forma más temprana y mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de quienes los cuidan.

Investigadores revelaron el tipo de comida que puede alterar la memoria en solo 4 días y aumentar el riesgo de Alzheimer

Uno de los hitos más visibles es la consolidación de tratamientos dirigidos a la patología subyacente del Alzheimer. En los últimos años, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) otorgó aprobación tradicional a dos medicamentos: lecanemab, en julio de 2023, y donanemab, en julio de 2024.

Ambos están indicados para personas en etapas tempranas de la enfermedad y actúan sobre la acumulación de proteína beta amiloide en el cerebro, una de las características biológicas del Alzheimer.

Salud

Cinco pasos para tener el maquillaje perfecto para recibir el año nuevo

Salud

Las quemaduras con pólvora pueden dejar daños psicológicos que llegan a ser irremediables

Salud

“El sistema está siendo empujado al colapso”: los sectores de la salud rechazan el bajo incremento de la UPC para 2026

Salud

MinSalud le apuesta a MIPRES para hacerle frente a problemas con la entrega de medicamentos a los colombianos: los detalles

Salud

Nueva EPS mueve fichas tras la salida de Colsubsidio y promete continuidad en la entrega de medicamentos

Salud

¿Por qué la depresión no es solo un problema individual?

Salud

Ministerio de Salud confirma que estudiantes de medicina en Colombia recibirán remuneración mensual en su año de internado, a partir de 2026

Salud

La pérdida de memoria se puede mejorar practicando este ejercicio 5 minutos al día: funciona incluso a los 90 años

Tecnología

Investigadores revelaron el tipo de comida que puede alterar la memoria en solo 4 días y aumentar el riesgo de Alzheimer

Salud

Las personas con un alto nivel educativo podrían ser diagnosticadas con Alzheimer más tarde que el resto, según estudio

En paralelo a los tratamientos, el diagnóstico del Alzheimer también está cambiando. Las pruebas de sangre comenzaron a ocupar un lugar cada vez más relevante en la práctica clínica. Un ejemplo es PrecivityAD2, un análisis de segunda generación que mide proteínas asociadas al Alzheimer, como el amiloide y la tau, y que fue lanzado en 2023 con apoyo de financiación para pequeñas empresas de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH).

Pancreatitis felina: la silenciosa enfermedad que pone en riesgo la vida de los gatos y cómo detectarla a tiempo

Estas pruebas no requieren escáneres cerebrales especializados y tienen el potencial de reducir costos y ampliar el acceso a evaluaciones más tempranas y precisas, especialmente en contextos donde los estudios por imagen no están disponibles.

Para el año fiscal 2026, los NIH presentaron su Presupuesto de Juicio Profesional para la investigación sobre Alzheimer y demencias relacionadas, en el que estiman que se requieren cerca de 3.98 mil millones de dólares en total.

En el plano biológico, la investigación avanza hacia terrenos cada vez más complejos. El papel del microbioma intestinal, por ejemplo, se estudia como un posible modulador de la salud cerebral a través del eje intestino-cerebro.

Análisis de miles de muestras cerebrales han detectado restos microbianos en el cerebro de personas con Alzheimer, lo que abrió nuevas preguntas sobre la influencia de desequilibrios intestinales en enfermedades neurodegenerativas.

OMS advierte sobre incremento de casos y muertes por esta enfermedad

A esto se suma el estudio del sistema inmunitario cerebral, en particular de la microglía, células que cumplen funciones defensivas y cuya disfunción parece contribuir tanto a la acumulación de proteínas tóxicas como a la progresión de la enfermedad.

En cuanto a los ensayos clínicos, los NIH impulsan una nueva generación de estudios que integran biomarcadores sanguíneos y digitales, aceleran el paso de los fármacos candidatos de fases tempranas a fases intermedias y buscan reclutar participantes de poblaciones históricamente subrepresentadas.

Actualmente, cerca de 20 nuevos fármacos candidatos han ingresado a ensayos de fase 1 y 2, y más de 30 se encuentran en desarrollo preclínico, dirigidos a mecanismos distintos al amiloide y la tau.

Más de Salud

El diagnóstico del Alzheimer también está cambiando.

Estos son los avances esperanzadores para la enfermedad de Alzheimer en el 2026

La intensidad del maquillaje puede variar según los gustos de cada persona.

Cinco pasos para tener el maquillaje perfecto para recibir el año nuevo

Quemaduras con pólvora

Las quemaduras con pólvora pueden dejar daños psicológicos que llegan a ser irremediables

El aumento de la UPC se traduce en un crecimiento significativo de los recursos destinados al aseguramiento en salud.

“El sistema está siendo empujado al colapso”: los sectores de la salud rechazan el bajo incremento de la UPC para 2026

Los usuarios de la Nueva EPS viven un verdadero calvario a la hora de solicitar las autorizaciones para acceder a los procedimientos médicos, especialistas y medicamentos.

MinSalud le apuesta a MIPRES para hacerle frente a problemas con la entrega de medicamentos a los colombianos: los detalles

Freddy Aguado (en la foto) llevando esperando desde junio de 2025 para que a su esposa le hagan una cirugía de .

Nueva EPS mueve fichas tras la salida de Colsubsidio y promete continuidad en la entrega de medicamentos

La pérdida de un ser querido, un cambio de residencia, o un duelo amoroso, son causas frecuentes de depresión. Y en Navidad esas emociones de tristeza, ante un hecho como estos, pueden exacerbarse.

¿Por qué la depresión no es solo un problema individual?

Medicina

Ministerio de Salud confirma que estudiantes de medicina en Colombia recibirán remuneración mensual en su año de internado, a partir de 2026

Medicamentos

Atención afiliados a la Nueva EPS: Colsubsidio dejará de entregar medicamentos a partir de esta fecha

terapias de dolor

La alerta del cuerpo que se ignora. Este es el síntoma con más consultas médicas: “No aguantemos sin entender qué lo causa”

Noticias Destacadas