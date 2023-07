Estos son los riesgos para la salud de consumir piña en grandes cantidades

Entre otros nutrientes más, la piña es rica en vitamina C.

Como bien se sabe, los nutricionistas y demás especialistas en el tema recomiendan consumir de forma regular un grupo de alimentos tan importantes como lo son las frutas. Estas son grandes aliados para reemplazar los snacks sintéticos. Se pueden consumir en la mañana para el desayuno, en el almuerzo o en la noche para la cena.

Estos alimentos de origen vegetal acumulan una gran cantidad de vitaminas y minerales, nutrientes fundamentales para que el organismo pueda tener una función óptima. Sus propiedades medicinales ayudan a prevenir y combatir diferentes tipos de enfermedades. Las más comunes en Colombia y en diferentes partes del mundo son la naranja, la mora, el limón, la fresa, la manzana, la papaya, la guayaba, la mandarina, los arándanos y la piña.

Precisamente, esta última, la piña, es una de las que más beneficios le ofrecen al cuerpo. Esta fruta tiene su origen en América del Sur, exactamente en Brasil. Entre los nutrientes que la componen resaltan la vitamina C, el magnesio, el calcio y el fósforo.

La piña es una fruta con vitamina C. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, a pesar de que su ingesta le ofrece al organismo diversos atributos al organismo, un consumo exceso de piña puede terminar generando distintas reacciones perjudiciales para la salud. De acuerdo con la plataforma digital Sala de Prensa, estos son los riesgos de ingerir en grandes cantidades esta fruta:

1. Exceso de vitamina C. “La Vitamina C es un compuesto muy valioso dentro de nuestro organismo, es indispensable porque ayuda en muchas funciones fisiológicas, sobre todo, las relacionadas con el sistema inmunológico. No obstante, una de las contraindicaciones de la piña es que un consumo excesivo puede ser también perjudicial para el organismo, ya que, puede ocasionar malestares estomacales como: diarrea, ardor, vómitos, náuseas, entre otros; debido a una ingesta excesiva de Vitamina C”, afirma.

2. Interacción con algunos medicamentos. Otro de los efectos negativos que tiene la piña cuando se consume en exceso es que puede interferir y cortar el efecto de algunos medicamentos en especial como, por ejemplo, los anticoagulantes o los antibióticos; esto se debe al gran contenido de bromelina que tiene este alimento de origen vegetal.

3. Cálculos o piedras renales. “Debido a su contenido en ácido oxálico, una de las contraindicaciones de la piña es que un consumo excesivo puede favorecer a la formación de cálculos renales. Solo un consumo muy alto podría generar cálculos renales, aunque se recomienda que las personas propensas a sufrir cálculos renales consulten con su médico si pueden incorporar la piña a su dieta diaria”, sentencia el sitio web en cuestión.

Consumo de piña. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Beneficios de la piña

El mismo portal resalta los beneficios de la piña, cuando esta se consume en cantidad adecuadas:

Ayuda a retrasar el envejecimiento. La piña es una fruta que es muy rica en sustancias antioxidantes, las cuales tienen la capacidad de combatir los daños celulares ocasionados por los radicales libres. Por esto, ayuda a retrasar el envejecimiento.

Mejora la digestión. “La piña contiene una enzima muy poderosa llamada bromelina, la cual cumple con la función de descomponer con mayor facilidad las proteínas y que los compuestos sean absorbidos fácilmente por el intestino delgado. Debido a su buen aporte en bromelina, uno de los beneficios de la piña es que es un gran aliado para el proceso digestivo”.

Favorece la salud cardiovascular. Los compuestos antioxidantes que tiene la piña la hacen esencial para fortalecer la salud cardiovascular. Por ello, ayuda a regular los niveles de la presión arterial, indicador que en valores elevados puede ocasionar un ataque cardíaco.