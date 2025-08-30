Suscribirse

Estudio revela una conexión entre los trastornos digestivos y un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer y Parkinson

Estas enfermedades son los dos trastornos neurodegenerativos más comunes.

Redacción Semana
31 de agosto de 2025, 3:00 a. m.
La línea entre la olvidación cotidiana y los síntomas iniciales de demencia puede ser difusa, generando inquietudes legítimas.
Estas dos enfermedades son los dos trastornos neurodegenerativos más comunes. | Foto: Getty Images

Un estudio internacional publicado en ‘Science Advances’ ha mostrado una asociación entre los trastornos digestivos, como colitis, gastritis, esofagitis o trastornos funcionales intestinales, y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer (EA) y la enfermedad de Parkinson (EP).

Estas dos enfermedades son los dos trastornos neurodegenerativos más comunes y afectan, en conjunto, a más de 400 millones de personas en todo el mundo. Si bien se han identificado importantes factores de riesgo genético para la EA y la EP, se cree que las formas esporádicas y de inicio tardío se deben a una compleja interacción entre factores genéticos y ambientales.

Para los investigadores, esta interacción subraya la importancia de explorar diversas variables en los distintos sistemas corporales para comprender su contribución a la etiología de la EA/EP. Por ello, los científicos han llevado a cabo este estudio entre 500.000 personas con el objetivo de identificar trastornos endocrinos, nutricionales, metabólicos y digestivos con posibles asociaciones causales o temporales con el riesgo de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson antes del diagnóstico.

“Un equipo internacional de investigadores procedentes de diferentes centros de investigación norteamericanos, británicos, españoles y brasileños han analizado si diferentes enfermedades intestinales (gastritis, esofagitis, infecciones intestinales bacterianas, gastroenteritis y otras) contribuyen a una mayor incidencia de trastornos neurodegenerativos cerebrales tales como las enfermedades de Alzheimer y Parkinson.

Para ello, han analizado los datos de medio millón de registros clínicos disponibles en bases de datos de tres biobancos”, ha destacado en declaraciones a SMC España el investigador senior del Programa de Terapia Génica en Enfermedades Neurodegenerativas en el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra, José Luis Lanciego.

Contexto: Estudio de Harvard revela que dormir pocas horas duplicaría el riesgo de sufrir de Alzheimer

Los hallazgos muestran que varios trastornos se asociaron con un mayor riesgo de Alzheimer y Parkinson antes del diagnóstico, con variaciones en la fuerza y el momento de las asociaciones entre las distintas afecciones.

El Alzheimer es una forma de demencia que deteriora las capacidades mentales y emocionales, alterando la memoria, el juicio y el comportamiento de quienes lo padecen.
El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las funciones cognitivas, especialmente la memoria y el pensamiento. | Foto: Getty Images

“Estos datos corroboran evidencias existentes acerca del denominado eje intestino-cerebro, de manera tal que se considera importante el prestar atención a estas patologías del intestino con el fin de hacer un seguimiento detallado a los pacientes e intentar realizar un diagnóstico temprano de las enfermedades neurodegenerativas cerebrales”, ha señalado Lanciego.

Las puntuaciones de riesgo poligénico revelan una menor predisposición genética a la EA/EP en personas con trastornos concurrentes. Además, el perfil proteómico de los casos de EA/EP se vio influido por trastornos comórbidos del eje intestino-cerebro.

“El aparato digestivo con frecuencia es considerado como “el segundo cerebro”, ya cuenta con numerosas neuronas en su capa submucosa. “Está conectado con el cerebro bidireccionalmente a través del nervio vago. Hay numerosas evidencias que demuestran un papel principal de la microbiota intestinal y sus alteraciones (conocidas como disbiosis intestinal) a la hora de desencadenar enfermedades neurodegenerativas cerebrales”, ha resaltado Lanciego.

Contexto: Revelan el hábito diario que protege al cerebro del Alzheimer

Por último, los modelos de predicción multimodales superan a los paradigmas de modalidad única en la clasificación de enfermedades. Este esfuerzo pone de relieve la interacción entre los factores que intervienen en el eje intestino-cerebro y el desarrollo de la EA/EP , lo que abre nuevas vías para la orientación terapéutica y el diagnóstico precoz.

Con información de Europa Press

