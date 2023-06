Estudio reveló cuál es la anemia más peligrosa y las medidas que se emplean para su tratamiento

Un estudio liderado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington (Estados Unidos) estimó que el número de muertes por anemia falciforme es 11 veces mayor de lo que indican las fuentes de datos de mortalidad por sí solas.

La anemia falciforme no solo está infradiagnosticada, sino que además aumenta el riesgo de infección y de muerte por afecciones como ictus, problemas cardiacos, renales y complicaciones del embarazo.

Esto significa que el médico que atiende a un paciente con anemia falciforme que ha fallecido por ictus puede no saber siquiera que esa persona tenía anemia falciforme o puede no saber que la anemia falciforme puede causar ictus, lo que podría llevar al médico a no incluir esta enfermedad como causa de muerte de esa persona.

El estudio, publicado en la revista científica The Lancet Haematology y financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, analizó datos sanitarios mundiales de 2000 a 2021.

Cuando se combinaron otras fuentes de datos sobre prevalencia e incidencia de nacimientos con los datos de mortalidad en modelos epidemiológicos, en 2021, la carga total de mortalidad de la anemia de células falciformes fue de 373.000 muertes, frente a 34.600 muertes solo por anemia de células falciformes, o muertes por causas específicas.

La anemia es una afección que se caracteriza por el nivel bajo de glóbulos rojos sanos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El aumento fue especialmente pronunciado en el sur de Asia y el África subsahariana, donde las cifras de mortalidad fueron 67 veces y nueve veces mayores, respectivamente.

“Nuestra investigación revela la cruda realidad de que la anemia falciforme es mucho más mortal de lo que se describe en los libros de texto. El número de bebés que nacen con anemia falciforme está aumentando, lo que significa una primera infancia muy difícil. Los pacientes son más susceptibles a infecciones y otras afecciones graves, por lo que la detección precoz es clave para el tratamiento”, destacó Nicholas Kassebaum, autor principal del trabajo.

En 2021, medio millón de bebés nacieron con anemia falciforme, y más de tres cuartas partes de estos nacimientos se produjeron en el África subsahariana. En el marco del análisis de la carga total de mortalidad (incluidas las afecciones secundarias), la anemia falciforme fue la 12ª causa de muerte a nivel mundial en niños menores de 5 años.

Sin embargo, la carga total de mortalidad por anemia de células falciformes se situó entre las tres primeras causas de muerte en Portugal, Jamaica, Libia, Omán y San Marino.

Algunos de los síntomas de la anemia falciforme son las infecciones, el dolor y la fatiga. - Foto: Getty Images

La investigación también subraya la necesidad de tomar medidas contra esta enfermedad. En concreto, los autores implementar el cribado universal de los recién nacidos, el seguimiento de los casos mediante registros públicos y el tratamiento de intervención precoz.

La médula ósea necesita ácido fólico y otras vitaminas para producir glóbulos rojos nuevos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“El cribado universal de los recién nacidos es esencial para el diagnóstico precoz y el tratamiento de la anemia falciforme. En los países de ingresos bajos y medios, el proceso de cribado neonatal está fragmentado. En Estados Unidos, el cribado neonatal es universal, pero aún no existe un registro nacional. Una mayor concienciación mundial y la adopción de políticas sanitarias que amplíen el cribado neonatal y hagan más accesible el tratamiento contribuirán en gran medida a mejorar los resultados sanitarios”, recalcó otra de las autoras, Theresa McHugh.

La anemia puede ser temporal o prolongada y puede variar de leve a grave. - Foto: Getty Images

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y práctica médica explica que el tratamiento de la anemia de células falciformes suele tener como principal objetivo evitar los episodios de dolor, aliviar los síntomas y prevenir las complicaciones. Los tratamientos pueden incluir medicamentos y transfusiones sanguíneas. Para algunos niños y adolescentes, un trasplante de células madre podría curar la enfermedad.

*Con información de Europa Press.