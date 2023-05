Experto explicó por qué la reforma a la salud no soluciona demoras en citas con médicos especialistas

En medio de las discusiones de la reforma a la salud, cuyo articulado quedó aprobado en un 84 % en el primer debate del Congreso, el investigador sénior en salud pública de la Universidad de Harvard, Johnattan García Ruiz, manifestó su desacuerdo con una de las ponentes del proyecto de ley.

Por medio de su cuenta de Twitter, García Ruiz compartió un video en el cual la representante a la Cámara del partido Alianza Verde, Martha Alfonso, dio detalles sobre las mejoras que traería la aprobación de la reforma a la salud en el Congreso.

“Vamos a tener un período en el que va a haber una transición y hasta ahora se van a estar formando especialistas. Pero yo estoy segura de que el Gobierno, una vez se apruebe la reforma, empezará un plan acelerado de acceso de médicos generales a especialidades para poder ir superando en un lapso de dos años ese déficit”, comentó Alfonso durante una entrevista para el canal público de la Radio Nacional de Colombia.

Además, se refirió a las demoras en las citas y la posibilidad de que esos tiempos se reduzcan. “Yo esperaría que (el tiempo de las citas) se redujera a la mitad o incluso a la tercera parte. Es decir, que si tú duras un año para acceder a una cita con un especialista, con esta reforma en los próximos años (ese tiempo) se reduzca a tres meses, dos meses o un mes. Que sea casi que inmediato”, señaló la congresista.

Aunque parece una propuesta ideal para mejorar el acceso de los pacientes a los servicios de salud especializados, el investigador García Ruiz indicó que deben tenerse en cuenta múltiples factores.

Para empezar advirtió que esbozar esa idea muestra falta de comprensión de la salud pública. De hecho, consideró que las declaraciones de la representante Alfonso eran “otro ejemplo de lo poco que saben de sistemas de salud los congresistas que apoyan esta reforma”.

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se debate de la reforma a la salud. - Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Y empezó señalando que las demoras en las citas con médicos especialistas son uno de los principales problemas que tienen los sistemas de salud públicos.

“En España el 55 % de los pacientes esperan más de dos meses, en promedio tres. En Inglaterra el 45 % lleva esperando +cuatro meses. En Australia muchos esperan años”, advirtió el investigador. “Entre países de la OECD (siglas en inglés de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) los tiempos de espera para acceder a especialista han sido altos y han ido aumentando”, agregó.

Las demoras en las consultas médicas con especialistas son uno de los principales problemas de los sistemas de salud en el mundo. - Foto: Getty Images

Pero señaló que “curiosamente” en los sistemas de salud que tienen un modelo de aseguramiento privado como Suiza, Alemania y Holanda estos tiempos son más cortos y la proporción de la población que tiene que esperar más de un mes por citas con especialistas es más reducida.

“Y en los países ricos incluso después de tener cita con especialista, puede tomar más de tres meses para iniciar un tratamiento. Los tiempos de espera son un fenómeno global incluso en los mejores sistemas de salud del mundo. Por eso hasta ellos abren la entrada a seguros privados”, agregó el experto.

Señaló, eso sí, que se trataba de países desarrollados, los cuales destinan un presupuesto más robusto para costear sus sistemas de salud. En esa medida, advirtió que los tiempos de espera en los países de ingreso medio son más altos y en los países de ingresos bajos las oportunidades de tener citas con médicos especialistas son muy reducidas.

“En Colombia no tenemos datos específicos sobre cuánto están tardando las citas con especialistas. Sabemos que buena parte de las tutelas y quejas son buscando una cita pronto, aunque el estudio que Minsalud encargó en 2022 señala que el tiempo de espera es más bien corto”, explicó García Ruiz.

Los médicos especialistas son bastante escasos en Colombia y, pese a eso, los tiempos de respuesta no son tan largos, según una encuesta realizada por el Ministerio de Salud. - Foto: SEC Newgate Colombia

Por último, aseveró que no conoce ningún sistema de salud del mundo en el cual las citas con médicos especialistas sean “casi inmediatas” y que prometer que esa será una posibilidad que se materializará con la reforma no es realista. “No pasa en ningún lado, no es posible”, sentenció.