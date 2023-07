Expertos revelan sencillo truco para aliviar en minutos el dolor de cabeza

En ese sentido, quien lo presenta generalmente busca la forma de calmarlo, y aunque a veces los remedios naturales no surten el efecto deseado, pueden calmarse con medicina tradicional.

De acuerdo con Medline Plus, este puede presentarse de diferentes maneras. Una de las más frecuentes es la cefalea tensional, que “puede estar relacionada con el estrés, la depresión, la ansiedad, un traumatismo craneal o sostener la cabeza y el cuello en una posición anormal”.

De igual manera, el portal especializado en salud, revela que los dolores pueden ser episódicos, es decir, que aparecen con frecuencia, pero no duran más de 15 días o un mes, en algunos casos. Mas, hay otro tipo de dolores que son crónicos, o sea, que perduran más de un mes y para estos, se requiere un tratamiento médico.