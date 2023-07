Exsuperintendente Fabio Aristizábal está preocupado por el nuevo rumbo de la Supersalud: “Los presidentes de las EPS tienen miedo”

SEMANA: ¿qué opina de la gestión de Ulahy Beltrán como superintendente de Salud?

Fabio Aristizábal (F.A.): esta superintendencia, en mi concepto, es una vagabundería. Esas intervenciones que está haciendo no solamente son premeditadas, sino que son calculadas. Como si todo lo hiciera articulado a un plan macabro para poderse apoderar de las EPS, por un lado, pero para ayudar a generar la crisis por el otro.

El primer indicio de lo que iban a hacer es cuando el señor superintendente le dice al país que la deuda de las EPS es de 49,1 billones de pesos. Empezando el año salen a decirle al país que deben ese monto, a lo cual tuve que salir a preguntarle al propio presidente y a la ministra que nos aclararan a los colombianos de dónde salía esa cifra. Yo, cuando fui superintendente, en junio las deudas eran cercanas a los 21 billones de pesos. ¿En qué momento subieron de esa forma? Después tienen que salir a corregir. Si nosotros no hacemos esos derechos de petición, si yo no mando esos correos, de pronto lo dejaban así.

SEMANA: ¿qué cambios ha detectado en esta administración?

F.A.: la superintendencia anterior había logrado publicar toda la información con transparencia. Creamos un portal que se llama Súper Radar. Tú entras y puedes ver toda la información de la Superintendencia. Transacciones entre actores, pagos y giros. Todo. Eso ya no se puede ver, desmontaron la información para que no la podamos ver o analizar. Esas son cosas delicadas. Pasamos de tener una Superintendencia totalmente transparente y técnica a tener una Superintendencia política y oscura.

Fabio Aristizábal, exsuperintendente. - Foto: Pilar Mejía

SEMANA: existen varios casos de intervenciones de la Supersalud a EPS. ¿A qué se debe la polémica?

F.A.: una de ellas es Emssanar. Al interventor que nosotros pusimos lo buscamos con experiencia. Que conozcan el sector, que hayan manejado intervenciones y liquidaciones. Que conozcan cómo se maneja una red, una auditoría y una glosa. Que entiendan bien por qué las EPS son un mundo complejo. El superintendente tiene una facultad extraordinaria, se puede apartar de la recomendación que le haga el comité. Esta facultad se utiliza para buscar una persona con cualidades excepcionales de acuerdo al riesgo y complejidad. Normalmente, se busca a una persona con mucha experiencia. Si no está en el registro de la Superintendencia de Salud, lo busca en el registro de la Supersociedades, pero en ningún momento se trae un amigo costeño de Barranquilla o Sucre.

En Emssanar quitan a una persona que lo estaba haciendo bien, que había corregido el camino, que por lo que nos han contado no se prestó para negocios, y lo cambian. ¿Cuál es la razón de cambiar a un interventor por otro con menos experiencia?

Fabio Aristizabal, exsuperintendente de Salud - Foto: PILAR MEJÍA CIFUENTES

SEMANA: ¿qué ocurre en el caso de Asmet Salud?

F.A.: este gobierno, que detesta a las EPS y que dice que son los culpables de toda la desgracia del sector salud, interviene Asmet Salud, que evidentemente tiene unos indicadores terribles. Si yo hubiera seguido en la Superintendencia, seguramente hoy no estaría porque la habríamos liquidado en la ruta de intervenciones que tenemos nosotros. Nuevamente, el señor superintendente utiliza su discrecionalidad, que se usa en excepcionales casos y para buscar personas con conocimiento especial, y nombra a un funcionario que había renunciado a la Superintendencia hacía cuatro días. Lo trajo de Barranquilla. Ojalá la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría investigara si esa persona tiene nexos con prestadores de Barranquilla o los dueños de la empresa que licitó para ganarse el Cari. ¿El superintendente está devolviendo favores?

SEMANA: Es cuestionada la intervención de Savia Salud, en Antioquia, por su buen funcionamiento.

F.A.: se mete en la EPS regional. Interviene a Savia Salud, que evidentemente viene mejorando los indicadores. En una región tan difícil para contratar, por los costos que tiene la salud en Antioquia, y trae a una persona de la costa, sin ninguna experiencia. Un abogado litigante. Esto es una vergüenza para el país. La gente está paniqueada porque hay ruidos de que los citan en Barranquilla en casas. Y en Cali.

SEMANA: ¿a quiénes los citan?

F.A.: estamos investigando reportes de proveedores que alegan estar siendo citados en Barranquilla por firmas de abogados para hablar de las cuentas que tienen con la EPS.

SEMANA: una preocupación es que este gobierno esté utilizando a la Supersalud como policía política para facilitar el debate de la reforma a la salud, que las elimina. ¿Cree que está ocurriendo?

F.A.: el discurso es graduar a las EPS de enemigos. Los graduaron de culpables de todo, es que no pagan, es que se quedan con la plata. Lo dijeron en entrevistas, que se habían quedado con recursos de la pandemia. ¿Por qué no lo han denunciado? Dicen que las EPS no generan valor y que son intermediarios financieros. El superintendente dijo que él solo reconocía a dos actores, al usuario y al prestador. Los demás son formas de pago, esto es irrespetuoso. Se robaron la plata, decía él, generando más angustia.

Ulahy Beltrán, superintendente de Salud. - Foto: Supersalud

Mire cómo están articulando la famosa crisis. Ellos hablaban de una crisis implícita, decía la ministra. Claro, empiezan a hablar de ellos, a entregar cifras mentirosas y a culparlos de todo. Con ese discurso empezaron a crear la famosa crisis de la salud. Deben tanta plata, son intermediarios, están quebrando a los hospitales. Llame a cualquier presidente de una EPS, que le va a reservar su nombre. Ellos tienen miedo, tienen pánico. Por eso no hablan, por eso hablan a través del gremio, porque el que levante la mano le llega su sanción. Sacan pecho diciendo que le pusieron una de 5.800 millones de pesos a Sura, me parece un estilo y agresividad extraños del jefe de la Supersalud.