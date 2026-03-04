Fabio Aristizábal le responde a Petro tras acusación sobre EPS: “El Gobierno decidió volver el sistema de salud transaccional”

SEMANA: ¿Qué le responde ante el mensaje que envió el presidente Gustavo Petro en el que dijo que supuestamente usted incidiría sobre las EPS del país?

FABIO ARISTIZÁBAL: Es lamentable que el presidente de la República, en vez de reconocer, de aceptar, de asumir la responsabilidad del desastre, de la masacre social que creó su gobierno, siga insistiendo en tirar cortinas de humo, desinformando, mintiendo y culpando a gobiernos anteriores del desastre creado por él y sus funcionarios.

SEMANA: Él lo responsabiliza de tener relacionamientos con los antiguos propietarios de las EPS, ¿tiene esas relaciones?

F.A.: Mis relaciones eran con más de 60.000 vigilados que tiene un superintendente. Yo no tenía ni nexos particulares ni especiales con ninguna entidad. Al contrario, nuestro gobierno demostró cómo se tomaban decisiones, liquidamos 13 EPS y trasladamos más de 10 millones de colombianos, no interveníamos las EPS ni teníamos negocios con las EPS como ocurre hoy en día con los escándalos que todos los días vemos en medios de comunicación.

SEMANA: ¿Usted influye en las decisiones de las EPS actualmente, como lo dice Petro?

F.A.: El presidente, como siempre, tratando de desinformar, no es capaz de aceptarle al país que quien da las instrucciones en las EPS es él y su ministro, que son los que ordenan qué es lo que se debe hacer, a quién le deben pagar, cómo le deben pagar.

SEMANA: Él dice que usted se dedicó a “cerrar EPS” y que si se liquidan se acabaría la atención a los pacientes, ¿es así?

F.A.: Es tan descarada la forma de mentir del presidente que nosotros, a pesar de haber liquidado 13 EPS, el flujo corriente de la red prestadora de servicios de salud de todo el país estaba mejorando ostensiblemente porque estas EPS que recibían los usuarios mejoraban la capacidad de contratación y tenían buenas prácticas. ¿Eso qué permitía? Que los indicadores de satisfacción de los usuarios que trasladábamos estaban por encima del 93 %. Eso quiere decir que la gente que recibía otra EPS la empezaban a atender de inmediato, le entregaban su medicamento y le programaban su cirugía. Hoy las quejas y las deudas entre IPS y EPS se han triplicado, con mayor razón, en las intervenidas, que los indicadores financieros reflejan hoy que son un desastre.

Fabio Aristizábal, superintendente nacional de Salud. Foto: Semana

SEMANA: ¿Es mejor liquidar las EPS que mantenerlas intervenidas, como ha hecho el Gobierno nacional?

F.A.: Por supuesto. Yo le pido a Colombia que mire los indicadores. Una EPS que ya no tenía capacidad financiera ni la solvencia para poder continuar, en el momento que usted la interviene, sabe que inmediatamente le van a cerrar la red. Una EPS intervenida genera la angustia para toda la red y no tiene la capacidad de mejorar sus indicadores financieros, por una sencilla razón, una vez intervenida ya no tiene posibilidades de capitalización. Apartan a sus dueños y ya no tienen posibilidad, inclusive, de negociación con la red. Eso lo hemos visto con todas las que intervino el Gobierno. Las deudas se han triplicado. Ahora, que ellos oculten las cifras, como ocurre en la Nueva EPS, es distinto, pero sistemáticamente el Gobierno, para ocultar su desastre y los escándalos, siempre tira esta cortina de humo.

SEMANA: ¿Qué es el RILCO, esa lista a la que haría referencia Petro?

F.A.: Es una herramienta que permite garantizar la transparencia, que fue lo que él obvió. Yo no conocía a ningún interventor. Ninguno fue nombrado a dedo por mí. Todos hacían parte de una herramienta, pasaban un examen que tenía unas pruebas y eso los calificaba en categorías, dependiendo de su idoneidad, del conocimiento y la experiencia. Ese examen les permitía poner los categorías A, B y C y los nombrábamos de acuerdo a la entidad que fuéramos a nombrar, pues de ahí los sacábamos. Pero, aclaro, que yo nunca intervine un EPS, el que las interviene es él. ¿Por qué no la liquida? Dice que se quiebran, ¡no se quiebran!

Eso no es una lista mía personal, como dice “la lista del Estado”, era una lista institucional, de la entidad, que para inscribirse y para hacer el registro había que hacer una validación de las capacidades, cualidades y experiencia y presentar un examen con una universidad reconocida, que para el caso nuestro era la Universidad Nacional la que hacía el examen. Tener el RILCO permite tener profesionales idóneos, tener profesionales con experiencia, tener una cualificación de profesionales que son quienes van a administrar entidades en crisis y van a velar por la vida y la salud de los colombianos. En cambio, la lista de Petro es a dedo por Rubiano, el superintendente, que lo aceptó públicamente que eran personas que él conocía de la Colombia Humana y que él se podía apartar del RILCO porque Aristizábal también lo había hecho.

Cuando usted se aparta del RILCO tiene que dejar motivado, como dice la Ley 1438 y la Ley 100, por qué se aparta del RILCO y se supone que va a nombrar una persona de calidades y cualidades excepcionales, o sea, superiores a las de las personas que están en el RILCO. Si no la motiva es porque está utilizando mal la discrecionalidad. En cambio, ellos, por un lado, la lista de Leal era enviada por (Laura) Sarabia, la lista de Rubiano eran de la Colombia Humana. ¿Quién fue el que masacró el sistema salud, él o nosotros?

SEMANA: ¿Por qué cree que el Gobierno ha prefirió mantener intervenidas las EPS y no liquidarlas?

F.A.: Porque el Gobierno decidió volver el sistema salud un sistema transaccional y se le olvidó el derecho fundamental a la salud. En esas intervenciones lo único que ha habido es escándalos, fraude e improvisación. ¿Cuántos interventores lleva el Gobierno de Petro? ¿50, 60? ¿Cuántos lleva la Nueva EPS? Más de 4, cada 5 meses lo cambian. Eso habla de la improvisación, eso habla de la falta de administración del Gobierno Petro. ¿De dónde saca los interventores que ninguno le dura 3 o 4 meses? ¿Por qué los interventores nombrados por Leal recibían instrucciones de un particular como lo registró un medio de comunicación, que era el que autorizaba los pagos? ¿Por qué cada cuatro meses, cada tres meses tienen que cambiar los interventores? ¿Cuántos llevan Emssanar? ¿Cuántos lleva Asmet Salud? ¿Cuántos lleva Savia? ¿Por qué intervinieron sin agotar el procedimiento a Sanitas o a Coosalud? Lo que ha hecho este Gobierno es una vergüenza. Y lo más triste, lo que más rabia da, es que salgan a culpar a quienes nada tienen que ver; asuman su responsabilidad, denle la cara al país, que los muertos son de ellos, la falta de insumos son de ellos, la falta de entrega de medicamentos son de ellos. Eso no había ocurrido en ningún gobierno.

Fabio Aristizabal. Superintendente de Salud. Bogotá Marzo 31 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: El presidente Petro propone no utilizar intermediarios y que las EPS dejen de manejar recursos de la salud, ¿qué opina?

F.A.: Me da risa. Me parece cínico. Cuando él es el que está colocando los intermediarios. El sistema de salud lo volvieron un sistema de intermediarios ellos. Nos cuentan que había que ir a Barranquilla a negociar los pagos de los hospitales, que todos los interventores tenían que ir todas las semanas a reunirse con el superintendente Rubiano y sus delegadas. ¿Y en las delegadas no está la esposa del ministro? ¿A qué iban? Se les olvidó a este Gobierno que los interventores son auxiliares de la justicia y que no reciben instrucciones ni del presidente ni del superintendente Nacional de Salud. Se le olvidó a este gobierno que ya llevan dos interventores suspendidos por la Procuraduría y todos los demás investigados. ¿Cuándo pasó eso en el gobierno nuestro? Nunca.

¿Qué pasó con la solicitud que hizo la Procuraduría al señor Leal para que le explicara los procedimientos, y al señor Rubiano, en la selección de interventores y en las en las decisiones de las interventorías que hicieron con algunas entidades? Y la propia Laura Sarabia le está diciendo al presidente que vaya a la Fiscalía, lo está invitando a explicar cómo fue que nombraron esos interventores. ¿Le parece normal que el superintendente Leal salga y le diga al país que los interventores que él nombró los sacó porque se los mandaron de Presidencia y no asuma su responsabilidad? Eso no puede estar ocurriendo.

SEMANA: ¿Por qué genera alerta que la Procuraduría suspendiera a interventores de varias EPS?

F.A.: Es que ni siquiera están indagatoria preliminar, abrió investigación, eso quiere decir que la Procuraduría considera que ya tiene pruebas suficientes y amplias del deterioro que hoy tienen las entidades intervenidas. ¿Qué ha pasado con el informe de la Contraloría? Le pregunto al presidente. ¿Qué pasó con el informe de la Contraloría en la Nueva EPS? Los hallazgos todos son de los interventores de él. ¿Cómo van a entregarle a una persona sin experiencia la administración de la vida y la salud de los colombianos? ¿Cómo van a poner a administrar una entidad que protege precisamente la vida y la salud de los colombianos a gente sin experiencia? Ahí está el resultado.