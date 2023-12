“Hay que tener cuidado con ómicron”: experto explica en SEMANA cómo identificar esta variante de covid y quiénes deben priorizar la vacunación

Andrey Rojas: Las bivalentes son vacunas actualizadas. La ciencia las ha renovado para hacer una nueva protección a las personas contra el covid-19 debido a que el virus sigue mutando, y no hay nada que se pueda hacer en contra de eso. Las vacunas que se usaban originalmente, y que se aplicaron en Colombia hasta noviembre pasado, ya no protegen tan bien contra las nuevas cepas circulantes del virus SARS - CoV - 2 . Por ello, hay que actualizar la composición de las vacunas. Inicialmente, durante la pandemia, se disponía de una vacuna que tenía un solo ingrediente. Por eso se llamaba monovalente. Cuando la epidemiología en todo el mundo empezó a cambiar y además del virus original del coronavirus estaban circulando nuevas cepas, como delta, beta, gamma y ómicron se le debió agregar un nuevo ingrediente a la vacuna para optimizar la protección de las personas.

