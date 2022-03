Infecciones respiratorias incrementarían por la temporada de lluvias en Colombia

En las últimas semanas se han presentado gran cantidad de días lluviosos en la mayor parte del territorio nacional. Como es sabido por muchos, estas épocas provocan en las personas resfriados, gripas y varios tipos de infecciones respiratorias.

Durante el invierno hay más infecciones, así lo demostró un artículo publicado en Proccedings of the National Academy of Sciences, que argumenta que, a diferencia de otros virus, los de la gripa (como el rinovirus) no pueden reproducirse por encima de los 37 grados centígrados.

Y venimos de un fin de semana donde se presentaron lluvias en Bogotá, Cali y Medellín y la temperatura bajó drásticamente, sobre todo en zonas del país acostumbradas a estar por encima de los 30 grados.

Sin embargo, el resfriado común que a todos nos suele atacar de vez en cuando, sí logra reproducirse completamente entre los 33 y 35 grados, que es exactamente el rango al que una nariz se expone cuando recibe el aire frío y la humedad con la que han tenido que pasar los últimos días en zonas de altas temperaturas en Colombia.

“Se comprobó que el frío provoca un bajón en la actividad de las células que fabrican sustancias para defenderse de los virus respiratorios, lo que pueden progresar” dijo Ellen Foxman, autora del estudio anteriormente mencionado.

La infección simultánea de covid y gripa, denominada genéricamente flurona, no es una variante ni un virus. - Foto: Getty Images

Con esto podemos concluir que en el momento que las temperaturas bajan y las lluvias aparecen constantemente en nuestros días, también nuestras defensas bajan y estamos más expuestos a sufrir algún tipo de virus respiratorio.

Además de lo dicho antes, la Universidad de Cardiff de Gran Bretaña agregó que cuando las temperaturas bajan, se contraen los vasos sanguíneos de garganta y nariz, que llevan las células y los anticuerpos que nos cuidan normalmente de las infecciones.

“Cuando estas llegan, puede ser demasiado tarde, porque los virus que habitan la nariz pueden tener el tiempo necesario para replicarse y producir los síntomas” afirma la universidad británica.

Como medidas generales para evitar propagar y ser victimas de infecciones respiratorias el Ministerio de Salud recomienda usar tapabocas en todo momento, aumentar el consumo de agua, verduras y frutas, tener un permanente lavado de manos y evitar exponerse repetidamente a las lluvias que se vienen para los próximos días.

Otras recomendaciones:

Es importante recordar que la vacuna de influenza hace parte del esquema de vacunación, por lo que se debe tener en cuenta en niños entre 6 y 23 meses, mujeres gestantes, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades de riesgo como por ejemplo EPOC, asma, enfermedades autoinmunes, obesidad mórbida, neumopatías, cáncer, entre otras.

Adicionalmente, en niños con cuadros gripales, a parte de las recomendaciones generales, se debe brindar leche materna si es un lactante, suministrar únicamente los medicamentos formulados por el médico y en la dosis y horarios establecidos, como también tapar la boca y nariz ante los cambios de temperatura.

Tanto para niños como adultos mayores, se reitera el tener completo el esquema de vacunación, evitar el contacto con personas con síntomas de gripa, evitar la presencia de humo al interior del hogar y los cambios bruscos de temperatura.