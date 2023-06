Investigadores colombianos encontraron que añadir vitamina D a la leche ayudaría a prevenir enfermedades

Un estudio realizado por investigadores de la maestría en Epidemiología de la Universidad de La Sabana, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Míchigan (Estados Unidos) y la Foundation for Research in Nutrition and Health mostró los beneficios que podría traer para el buen estado nutricional de las personas agregar vitamina D a la leche.

A través de un comunicado de prensa compartido con la opinión pública, la Universidad de La Sabana recordó que la vitamina D se necesita para la absorción de calcio, que a su vez es fundamental para mantener el bienestar de los huesos y los músculos.

“Esto significa que la deficiencia extrema de esta vitamina puede desencadenar enfermedades como raquitismo y osteoporosis por lo que resulta indispensable consumirla a diario en alimentos como el pescado, el huevo y el queso”, señaló la institución universitaria en su comunicado.

Por ello, los casos de deficiencia de vitamina D pueden revestir múltiples riesgos para la salud, pues podría tener implicaciones negativas para los huesos y los dientes.

“La vitamina D también parece desempeñar un papel importante en la producción de insulina y la función inmunitaria, y en cómo esto se relaciona con la prevención de enfermedades crónicas y el cáncer, pero esto todavía se está investigando”, advirtió la Clínica Mayo, una institución médica de Estados Unidos.

Esa fuente señaló que si bien la dieta de la mayoría de las personas no contiene la cantidad suficiente de vitamina D que el cuerpo necesita, esta se puede adquirir con la exposición a la luz solar.

El calcio es clave para el bienestar de los huesos. - Foto: Getty Images

“Sin embargo, algunos grupos, especialmente las personas obesas, con piel oscura y mayores de 65 años, pueden tener niveles más bajos de vitamina D debido a su alimentación, la poca exposición al sol u otros factores”, detalló la Clínica Mayo.

En ese mismo sentido, la Universidad de La Sabana también señaló que los alimentos que son ricos en vitamina D no siempre están al alcance de la mano

La vitamina D se puede tomar tras la exposición al sol. - Foto: Getty Images

“En este contexto, los investigadores del estudio titulado Increased Serum Total and Free 25-Hydroxyvitamin D with Daily Intake of Cholecalciferol-Fortified Skim Milk encontraron que una solución alternativa está en añadir vitamina D en la leche”, señaló la institución universitaria en su comunicado de prensa.

Advirtieron que para constatar los efectos positivos de esta estrategia realizaron un ensayo clínico en niños de Bogotá que se encontraban en edad escolar. Antes de iniciar la ingesta de leche enriquecida, les tomaron pruebas de sangre a los menores de edad con el fin de comprobar si tenían algún tipo de deficiencia.

“En un periodo de 16 semanas algunos aleatoriamente recibieron leche suplementada y otros leche no suplementada. Al finalizar, se tomaron nuevamente muestras de sangre a los participantes. Los resultados mostraron que quienes recibieron la leche con vitamina D habían incrementado de manera significativa sus niveles en sangre. De esta manera, se plantea que la suplementación podría ser una medida efectiva para prevenir la deficiencia de esta vitamina en este sector de la población”, explicó la Universidad de La Sabana.

Por su parte, el director de la maestría en Epidemiología de esa universidad, el doctor Henry Oliveros, destacó que antes del ensayo en esa institución no se habían realizado experimentos clínicos.

La deficiencia de vitamina D también podría ocasionar problemas bucales por la falta de calcio. - Foto: Getty Images

“Al plantear este estudio, nos dimos cuenta de la necesidad de registrar el experimento en una organización internacional encargada de recopilar y reportar los resultados de los ensayos clínicos”, indicó Oliveros.

Por ello, los autores de la investigación concluyeron que los resultados sugieren que podrían plantearse “soluciones” tangibles con el fin de prevenir la aparición de enfermedades asociadas a la deficiencia de vitamina D en el organismo, algo que a la larga también podría ahorrarle costos al sistema de salud colombiano.