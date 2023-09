La lista de alimentos que se debe evitar comer en ayunas

Aunque la alimentación depende de cada persona, hay ciertos alimentos que le aportan numerosos beneficios y otros que se debe limitar su consumo. No obstante, hay otros que sus propiedades son buenas para la salud, pero que no se recomiendan a cualquier hora del día.

A continuación aparece una lista de alimentos que en su mayoría son saludables, pero que no se recomienda su consumo en ayunas, pues podrían tener efectos no deseados en el organismo debido a sus componentes. Esto no significa que no se puedan consumir, sino que es mejor después de haber desayunado para evitar problemas de salud.