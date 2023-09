La vitamina que ‘toman’ los japoneses para reducir la inflamación

Las medidas a adoptar

Para el especialista, esta vitamina es posible consumirla de manera permanente. Sin embargo, en su concepto, la mayoría de las personas se han acostumbrado a ver y no contemplar la naturaleza, lo que quiere decir que una persona puede pasar por un lugar o parque hermoso, pero si no voltea a mirar o no dinamiza sus sentidos no le va a impactar.